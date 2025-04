Número de presos no CDP de Suzano supera capacidade em 45,3%

O números de presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano supera a capacidade máxima em 45,3%. Os números são da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo.

De acordo com os dados, o CDP de Suzano tem capacidade para 835 presos. No entanto, atualmente, conta com 1.214, quase 400 pessoas a mais do que a capacidade permitida.

CDP de Mogi

O CDP de Mogi das Cruzes está com o número de presos dentro de sua capacidade. Atualmente, o centro de detenção da cidade tem 770 pessoas e tem um máximo de 838, ou seja, atua com 91% de seu total.

Se somados os dois CDPs, a porcentagem de superlotação diminui para 18,5%, com 311 presos a mais do que a capacidade permite.

Jorge Lordello

O especialista em Segurança Pública e colunista do DS, Jorge Lordello, opinou sobre a superlotação nos CDPs do Alto Tietê. Ele disse que o déficit carcerário sempre existiu, mas destacou a melhora dessa situação, além de elogiar o sistema prisional do Estado de São Paulo.

“No Brasil, o déficit carcerário é de quase 180 mil presos. O melhor sistema carcerário do país é o de São Paulo, as construções de presídios não param e mesmo assim tem um déficit de quase 45 mil vagas. Isso, obviamente, reflete na região. Quando fui delegado de polícia e diretor de presídio, o déficit era muito maior do que de 300 pessoas (na região). Claro que ainda existe, mas comparado há 30 anos, a situação melhorou”, disse.

Um dos motivos para a melhora, na visão de Lordello, foi a construção dos Centros de Detenção Provisória (CDPs). “Antes todas as delegacias tinham carceragem e eram todas superlotadas. Com a construção dos CDPs, as delegacias não contam mais com carceragem e isso é muito bom, porque desafoga o trabalho do policial civil de cuidar dos presos”, continuou.

Como solução, o especialista disse que é necessária a construção de mais cadeias. “A superlotação não é normal. Infelizmente não se consegue regularizar isso. O número de prisões é elevado e, historicamente, acaba tendo uma margem de superlotação. A solução é construir mais presídios mesmo. São Paulo tem um cronograma de construção, mesmo assim o déficit se mantém”, finalizou.

Secretaria de Administração Penitenciária

O DS entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) para buscar um posicionamento em relação à superlotação, em especial no CDP de Suzano.

A pasta informou que os CDPs operam com uma população prisional flutuante em razão dos perfis de custodiados, já que recebem presos provisoriamente. De acordo com a secretaria, estão previstas as inaugurações de dois presídios, que terão o total de 1.646 vagas.