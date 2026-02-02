Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 01/02/2026
Cidades

Obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras avançam e entram em reta final 

Equipamento alcançou mais de 90% de sua conclusão e terá capacidade para atender cerca de 11 mil passageiros por dia

02 fevereiro 2026 - 19h21Por De Suzano
expectativa é de que o espaço seja entregue nas próximas semanasexpectativa é de que o espaço seja entregue nas próximas semanas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na manhã do último sábado (31/01) acompanhando o andamento das obras do futuro Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que está sendo construído no número 365 da estrada do Koyama. As obras, que já passam de 90% de conclusão, entraram em reta final e a expectativa é de que o equipamento seja aberto nas próximas semanas. 

Durante a vistoria realizada, o prefeito, acompanhado dos secretários de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Planejamento e Gestão Orçamentária, Denis Watanabe, percorreu o espaço que conta com 1,2 mil metros quadrados e que vai atender, diariamente, mais de 11 mil pessoas. 

Com investimento de R$ 7.970.114,41, o empreendimento ultrapassou 90% de conclusão, restando as etapas finais que estão relacionadas à execução da pavimentação. “Já foram executadas as etapas de terraplanagem, de fundação, de colocação da estrutura de concreto armado e metálica para a cobertura, bem como a execução da guarita, demarcação do viário e colocação de grama. Agora, seguimos para as ações finais, com pavimentação, paisagismo e pintura”, explicou Oliveira.

Segundo Galo, a obra, que foi iniciada na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, é um dos principais projetos para a mobilidade urbana municipal, especialmente para o distrito de Palmeiras. “As obras estão avançadas e temos convicção de que será uma grande revolução para o sistema viário de Suzano. As mudanças vão ajudar a população de Palmeiras que precisa acessar serviços no centro da cidade com mais facilidade”, disse.

Por sua vez, o prefeito lembrou o início do projeto, que foi projetado, elaborado e iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “Esse local foi idealizado e colocado em prática ainda na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. Assumi a prefeitura em 2025 já com o compromisso de entregar o Terminal de Ônibus de Palmeiras. Entendemos a relevância que esse projeto tem para a população do distrito e também para a nossa cidade”, finalizou Pedro Ishi.

