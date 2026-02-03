'Oficina Corporal' organiza rematrícula e novas inscrições em fevereiro

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (02/02) o recadastramento para alunos da “Oficina Corporal”, projeto gratuito voltado à promoção da saúde e da qualidade de vida. O procedimento segue até 13 de fevereiro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas, na Arena Suzano, localizada dentro do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Já as novas matrículas para interessados em ingressar no projeto serão realizadas entre os dias 23 e 27 de fevereiro, no mesmo local e horário, conforme disponibilidade de vagas. As aulas têm início previsto para 2 de março, com duração de 45 minutos.

O recadastramento é destinado aos participantes já atendidos pelo projeto e tem como objetivo confirmar a matrícula, atualizar os dados cadastrais, quando necessário, e renovar a carteirinha, garantindo a continuidade nas atividades. Para esse atendimento, os alunos devem apresentar carteirinha e documentos pessoais.

Por sua vez, os interessados em ingressar no projeto deverão efetuar a inscrição no período destinado às novas matrículas, apresentando documento oficial com foto, comprovante de endereço, duas fotos 3x4 e atestado médico, exigido apenas nos casos de cardiopatias ou outras condições de saúde que possam ser agravadas com a prática de exercícios físicos.

O projeto, idealizado pela Prefeitura de Suzano, oferece uma programação diversificada ao longo da semana, voltada ao fortalecimento muscular, ao condicionamento físico e ao bem-estar. Às terças-feiras, as atividades começam às 7 horas com pilates solo e, em seguida, às 8 horas, ocorre o aerohiit. Logo na sequência, o circuito funcional é realizado com os alunos e, às 10 horas, as aulas de GAP (glúteos, abdômen e pernas). Na quarta-feira, a programação tem início às 7 horas com aerohiit e, logo depois, pilates solo. Às 9 horas é feito alongamento e às 10 horas é a vez do circuito funcional.

Assim como nos outros dias, o dia começa às 7 horas na quinta-feira com alongamento e, às 8 horas, o GAP. Às 9 horas os alunos participam das aulas de pilates solo e, às 10 horas, o HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade), com foco abdominal. Encerrando a semana, às sextas-feiras, as atividades iniciam às 7 horas com circuito funcional, em seguida pilates solo, e às 9 horas o aerohiit.

Além da programação matutina, o projeto também conta com aulas de caminhada e corrida às segundas-feiras, ampliando as opções de atividades voltadas ao condicionamento físico e à promoção da saúde. Outra novidade para este ano é a oferta de aulas no período noturno, que acontecem às segundas e quartas-feiras, das 18 às 19 horas. Nesse período, serão disponibilizadas as modalidades de pilates solo, alongamento e circuito funcional. As regras para participação nas aulas noturnas seguem as mesmas estabelecidas para o período da manhã.

As aulas são realizadas com a orientação da professora de educação física Tamires Lúcio, garantindo acompanhamento profissional aos participantes. Para participar das atividades, é necessário comparecer com roupas adequadas para a prática esportiva, tênis, garrafinha com água e toalha pequena, assegurando conforto e segurança durante os exercícios.

Para a professora, a proposta da “Oficina Corporal” é atender diferentes perfis de participantes, respeitando os limites de cada um. “As atividades são pensadas para trabalhar o fortalecimento muscular e o condicionamento físico. Temos exercícios como o pilates solo e o alongamento, que ajudam na postura e na flexibilidade, além do circuito funcional, do GAP e do HIIT, que estimulam força, resistência e gasto energético, sempre com acompanhamento e orientação profissional”, destacou Tamires.