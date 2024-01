Onda de calor: ações acolhem moradores em situação de rua

As prefeituras do Alto Tietê realizam ações para as pessoas em situação de rua durante o período de altas temperaturas que atingiu as cidades nos últimos dias. As informações são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Guararema. Arujá, Biritiba Mirim, Poá, Salesópolis e Santa Isabel não responderam aos questionamentos da reportagem.

A Prefeitura de Suzano informou que “os dois locais de acolhimento para pessoas em situação de rua estão de sobreaviso para a possibilidade de aumento da procura em razão das altas temperaturas”.

Os serviços de acolhimento são realizados no Centro Social Bom Samaritano, localizado na rua General José Galetti, 12, no Jardim Nazareth, e na Casa de Passagem, que fica na rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 450, no Parque Maria Helena.

Nos locais são oferecidos banho, alimentação e orientação social. De acordo com a Prefeitura, 84 pessoas estão acolhidas nas duas unidades atualmente.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes ressaltou que durante todo o ano é desenvolvido o trabalho de atendimento a pessoas em situação de rua.

“Isso se dá por meio do Centro POP, que é a unidade de referência para o atendimento desse público, do Serviço Especial de Abordagem Social (Seas), que também é executado diariamente e das unidades de acolhimento específicas para pessoas em situação de rua, que são quatro, com 126 vagas no total”, disse a Prefeitura.

O Centro POP, de acordo com a administração, possui um cadastro das pessoas que passam pelo equipamento e fornecem seus dados. “Vale ressaltar que, pela própria característica do público, que é flutuante e nem sempre busca ajuda, o número total com o qual se trabalha é uma estimativa”.

A estimativa da Prefeitura é que existam 250 pessoas em situação de rua, “sendo que metade disso, aproximadamente, encontra-se acolhida”. É ressaltado ainda que as pessoas que acessam o Centro POP também conseguem gratuidade em refeições do Bom Prato da cidade.

A administração da cidade finaliza dizendo que a política de atendimento a pessoas em situação de rua “se dá em torno do conceito de proteção integral, portanto não se restringe à alimentação e é um trabalho realizado de forma permanente, provendo necessidades essenciais a pessoas em situação de rua e trabalhando para que elas superem essa condição”.

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba realizará nas próximas semanas a Operação Dias Quentes. “A ação tem por objetivo proporcionar conforto e zelar pela saúde da população em situação de rua durante o intenso calor”, explica a Prefeitura.

De acordo com a administração, a iniciativa vai “mitigar os impactos do clima adverso e assegurar condições mais dignas para aqueles que enfrentam a vulnerabilidade nas ruas”. Para realizar isso, a secretaria adquiriu um bebedouro industrial, que será instalado na praça Padre João Álvares, no centro da cidade. Ao lado do bebedouro haverá uma tenda que irá oferecer protetor solar e frutas.

A Prefeitura aproveitou para ressaltar que o Centro POP da cidade oferece café da manhã e almoço. “Além disso, já foram realizadas diversas ações no Parque Ecológico Mario do Canto com o público, visando atividades comunitárias em um local arejado e em meio à natureza”, finaliza a administração.

Em Ferraz de Vasconcelos a pessoa em situação de rua é atendida no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e no Serviço de Acolhimento Institucional de Adultos e Família (Saiaf). “A Secretaria de Assistência Social executa a Política Pública de Assistência Social conforme normativas do Sistema Único de Assistência Social (Suas)”.

O Saiaf presta atendimento à população de rua fornecendo alimentação e acolhimento durante a noite. O serviço está localizado na rua Getúlio Vargas, 293, na Vila Romanópolis, e atende 24 horas por dia.

De acordo com a Prefeitura, não é possível saber o total de pessoas em situação de rua na cidade, já que é um dado sazonal porque “muitas das pessoas se encontram em trânsito”

Em Guararema existe uma equipe que realiza abordagens nas áreas centrais “com o intuito de identificar as demandas para atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a fim de verificar as possibilidades do restabelecimento de vínculos”, explica a Prefeitura.

A cidade não conta com abrigo, apenas com o trabalho de abordagem social, identificação e encaminhamento das demandas para a rede de proteção, “visando desenvolvimento da autonomia e superação da condição posta”.