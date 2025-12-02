Operação 'Cata-Treco' chegará a 37 localidades da região central até 20 de dezembro

A operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, estará na região central do município nessas três primeiras semanas de dezembro (02 a 20/12), com o objetivo de recolher materiais inservíveis em 37 localidades. Entre segunda e sexta-feira, os caminhões circularão das 9 às 17 horas, e, no sábado, das 9 às 13 horas.

A orientação é para que os itens, exceto entulhos, vidros e pneus, sejam deixados na calçada, em frente de casa, de forma organizada, pouco antes da passagem dos veículos. O cronograma de atividades contemplará tanto os bairros situados na porção leste quanto aqueles localizados na porção oeste do centro, que foram chamadas respectivamente de Centro I e Centro II.

As localidades que integram o Centro I são Vila Sol Nascente, Vila Figueira, Jardim Lincoln, Jardim Santa Lúcia, Vila Urupês, Jardim Colorado, Jardim Luela, Vila Amorim, Jardim Maitê, Monte Sion, Jardim Lazzareschi, Jardim Miriam, Jardim Natal, Jardim Nazareth, Altos de Suzano, Jardim das Flores e Cidade Edson.

Já os bairros que são agrupados no considerado Centro II, são Parque Suzano, Jardim Imperador, Monte Cristo, Suzanópolis, Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Quaresmeira, Jardim Saúde, Meu Cantinho, Vila Barros, Casa Branca, Ramal São José, Jardim Caxangá, Fazenda Viaduto, Sete Cruzes, Chácara Faggion, Jardim Modelo, Jardim Suzano, Jardim Anzai e Jardim Ana Rosa.

Nos bairros beneficiados, os dois caminhões que executarão o serviço recolherão madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e móveis antigos, além de isopor, óleo de cozinha usado (desde que armazenado em garrafas PET bem fechadas) e utensílios que não possuem mais seu uso original.

O cronograma de atividades é executado para atender as demandas que já estão registradas pela Secretaria Municipal de Governo e novos pedidos que surgirem por meio do WhatsApp (11) 99650-8973, canal destinado às solicitações. O fortalecimento do serviço busca abranger mais ruas e bairros, para que os resultados sejam ainda mais expressivos ao longo do ano.

O secretário Alex Santos afirmou que o “Cata-Treco” tem ganhado cada vez mais adesão da população. “Estamos potencializando os atendimentos que já eram prestados à população, retirando ainda mais inservíveis das ruas. Sabemos da importância do serviço para os munícipes e, por isso, temos alcançado toda a cidade com as programações semanais e quinzenais. Estaremos reforçando nosso trabalho em todas as localidades da região central neste mês de dezembro”, declarou.

Ecoponto

Vale destacar que os entulhos de construção devem ser depositados em um dos cinco ecopontos municipais: Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), da Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), do Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) do Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553), e do Miguel Badra (rua do Progresso, 300).

Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, com exceção da unidade do Miguel Badra, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 horas ao meio-dia.