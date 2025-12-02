Parceria entre Saspe e Instituto Federal forma 60 mulheres em curso 'Cuidadora de pessoa idosa'

A Prefeitura de Suzano organizou uma cerimônia, nesta segunda-feira (01/12), para celebrar a formatura de 60 mulheres que concluíram o curso “Cuidadora de pessoa idosa”, proporcionado por meio de uma parceria entre o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A atividade foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e contou com a participação da primeira-dama e dirigente do órgão municipal, Déborah Raffoul Ishi.

Também participaram da solenidade o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; a diretora do Saspe, Beatriz Leite; o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e o diretor do IFSP, Eugênio Zampini.

O curso fez parte do programa “Mulheres Mil”, do Ministério da Educação, que visa promover a inclusão socioprodutiva de mulheres em situação de vulnerabilidade por meio da oferta de cursos de qualificação profissional, educação e cidadania.

A iniciativa oferece cursos gratuitos, principalmente em redes de ensino federais, estaduais e municipais, para valorizar o empoderamento feminino e a superação de desigualdades. No caso de Suzano, foram realizados encontros diários, de segunda a sexta-feira, entre os dias 22 de setembro e 28 de novembro, totalizando 192 horas de duração.

O conteúdo programático preparou mulheres para atuarem de forma ética e responsável no cuidado de pessoas idosas, promovendo competências técnicas e humanas que garantam o bem-estar e a qualidade de vida delas. Por isso, os projetos pedagógicos foram elaborados de maneira coletiva, considerando as experiências das trabalhadoras e adaptando-se às especificidades dos munícipes atendidos.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o curso gerou oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ampliou o número de profissionais qualificados no mercado de trabalho. “Esta formação trouxe um aspecto social muito relevante para o município pois garantiu uma qualificação especial para a função e preparou os profissionais para lidarem com os idosos da maneira que eles precisam”, declarou.

Já a primeira-dama destacou que a iniciativa se integra às ações voltadas para as mulheres em Suzano. “Estamos trabalhando com o intuito de oferecer condições para que as munícipes possam buscar sua autonomia. Este curso se alinha a esse propósito e dará ferramentas para que elas possam alcançar os seus objetivos. A qualificação ainda fortalece nossa atuação voltada à melhoria da qualidade de vida deste público”, ressaltou Déborah.