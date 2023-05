Parque Max Feffer recebe nova edição do 'Baby, me Leva!' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer será palco neste domingo (21/05) de mais um evento “Baby, me Leva!”, iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, que busca encontrar novos lares para cães e gatos que foram abandonados ou sofreram maus-tratos de antigos tutores. Para esta edição, devem ser disponibilizados, aproximadamente, 50 pets para a realização da adoção responsável.

A iniciativa vai ocorrer nas dependências do parque, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, das 10 às 17 horas, e terá a supervisão de protetores, ONGs e cuidadores parceiros que irão entrevistar os possíveis tutores com o objetivo de verificar e garantir que os interessados tenham as condições ideais de levar um amigo de quatro patas para casa.

Para que a família possa dar início ao processo de adoção, é preciso que o responsável tenha em mãos documento de identidade com foto e comprovante de residência, tanto original quanto cópia. Além disso, também é necessário que o candidato seja maior de 18 anos.

Somente neste ano, os eventos no Max Feffer contribuíram para viabilizar a adoção de 169 cães e 69 gatos. Por sua vez, os animais que encontraram um novo lar por meio do site www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva somam 24 cachorros e sete felinos desde janeiro de 2023. As entidades de proteção que têm interesse em contribuir com o projeto podem entrar em contato com a secretaria pelo telefone (11) 4745-2055, ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o “Baby, me Leva!” é um dos caminhos mais curtos e seguros de levar um amigo de quatro patas para casa. “Cada ação promovida atesta como esse projeto é bem-sucedido e difundido. Depois de tantas edições promovidas com sucesso, é correto a gente afirmar que esse mecanismo de adoção é um dos meios mais seguros, tanto para os animais quanto para a população, além da rapidez com que tudo é feito para que cães e gatos possam encontrar uma nova família”, destacou o chefe da pasta.

Por sua vez, a primeira-dama Larissa Ashiuchi enalteceu a iniciativa e espera que o evento deste domingo seja, uma vez mais, um sucesso entre os moradores de Suzano. “Sempre sou otimista com essas ações e acredito que mais uma vez teremos um bom público no parque que irá procurar um pet para levar para casa e completar ainda mais a família. Para mim, isso é uma alegria pessoal”, definiu Larissa.