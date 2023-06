Parque Mirante no Sesc muda patamar de bairro em Suzano

As obras de revitalização do Mirante e do Parque devem ser finalizadas ao longo do segundo semestre deste ano.

Moradores falaram sobre a obra. O comerciante Ebert Bola, ex-presidente do Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista, disse que é importante ter uma área de lazer na zona norte de Suzano. “Estamos muito felizes porque a nossa região não tem um local de lazer, e agora vai ter. Para a gente é um equipamento importante. A região norte, que tem muita gente, vai ter um lugar de diversão que fica perto, não precisando ir para o centro”.

“A gente buscava só a revitalização dessa pirâmide e, de repente, vamos ter um parque. Muito feliz”.

Valdira de Souza, comerciante local, opina que o lugar será “lindo e maravilhoso”, mas reforça a necessidade de segurança. “Vai ser muito bom para o bairro, para a população, mas se não tiver segurança, não vai funcionar. Têm pessoas que já estão sendo atacadas por pessoas e cachorros lá dentro. Tem que ter placa, sinalização, aviso e policiamento”.

Ana Paula Pereira elogiou a ideia do espaço, mas afirmou que será necessário ser bem cuidado. “Eu espero que seja bem aproveitado e que as pessoas possam aproveitar esse espaço. Que possa ser feito algo legal para que todo mundo possa curtir e aproveitar. Não adianta fazer e deixar largado. Acho interessante, mas tem que saber aproveitar e fazer as manutenções direitinho”.

O Parque Mirante, localizado às margens da Avenida Katsutoshi Naito, recebe aprovação dos moradores da região do Sesc e do Boa Vista. Para eles, o equipamento muda o patamar do bairro.