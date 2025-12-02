Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi fortalece parceria regional durante encontro do Condemat+ em Mogi

Objetivo foi alinhar demandas em comum para fortalecer as políticas públicas destinadas ao avanço das cidades

01 dezembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Pedro Ishi fortalece parceria regional durante encontro do Condemat+ em MogiPedro Ishi fortalece parceria regional durante encontro do Condemat+ em Mogi - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta segunda-feira (01/12), na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), no centro cívico de Mogi da Cruzes, da 6ª Assembleia Extraordinária do Conselho de Prefeitos. O objetivo foi alinhar demandas em comum para fortalecer as políticas públicas destinadas ao avanço das cidades que integram o grupo.

Também marcaram presença o prefeito de Itaquaquecetuba e presidente do Condemat+, Eduardo Boigues; e os prefeitos de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; de Arujá, Luís Antonio de Camargo; e de Santa Isabel, Carlos Chinchilla; assim como os vice-prefeitos de Guararema, Odvane Rodrigues; e de Ferraz de Vasconcelos, Daniel Balke.

“É sempre importante estarmos próximos dos outros prefeitos para seguirmos atuando juntos pelas melhorias da nossa região. Esse diálogo é muito importante para o trabalho de todos pois garante que cada município seja ouvido, respeitado e apoiado. Seguimos firmes, unidos e comprometidos com o desenvolvimento do Alto Tietê”, afirmou Pedro Ishi.
 