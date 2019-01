Piscina do Ginásio Paulo Portela passa por revitalização

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano iniciou uma revitalização na área da piscina do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. As intervenções tiveram início em 26 de dezembro de 2018 e devem ser concluídas até o final de janeiro. As melhorias têm por objetivo garantir um melhor atendimento aos mais de 2 mil alunos de natação e de hidroginástica.

O trabalho que está sendo feito no local compreende a troca de azulejos da piscina e manutenção geral na casa das bombas, com a verificação do encanamento, revisão nos filtros e demais equipamentos. Além disso, dois novos aquecedores serão instalados. A área da piscina também receberá novas telhas. Por fim, a pasta concluirá a revitalização com a pintura do espaço.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, a intenção é proporcionar um espaço para a prática esportiva que disponha de toda a infraestrutura necessária para atividades de excelência. “Vale destacar que esperamos o recesso das aulas para dar início às melhorias na piscina. Tanto a natação quanto a hidroginástica serão retomadas no dia 4 de fevereiro (segunda-feira). Desta forma, ninguém será prejudicado com as obras”, explicou.