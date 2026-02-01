Plano financiado pelo Fehidro vai dar diagnóstico contra enchentes

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) trata a questão das chuvas de “forma técnica e multidisciplinar” e destacou o Plano Diretor Regional de Drenagem da Sub-Bacia Alto Tietê Cabeceiras como alternativa contra as enchentes.

O plano contempla os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Está em fase de diagnóstico. O projeto, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), vai embasar ações estruturais e intervenções de médio e longo prazo para a prevenção de alagamentos e enchentes.

Além disso, o Consórcio informou que mantém “articulação contínua no enfrentamento aos eventos climáticos extremos, com ações de capacitação dos agentes e a execução de iniciativas pioneiras”.

O Condemat+ conta com os Grupos de Fiscalização Integrada (GFI) para a proteção ambiental e dos mananciais, e conquistou uma Usina Móvel de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RCC), que garante efetividade no combate ao descarte irregular, na preservação do meio ambiente e bem-estar da população, além de proporcionar economia aos cofres públicos.

O Condemat+ informou que também mantém diálogo permanente com o Governo do Estado, especialmente com a SP Águas e a Defesa Civil Estadual, “o que já resultou em ações conjuntas como o desassoreamento do Rio Tietê, além de apoiar iniciativas locais de limpeza de rios e córregos”.

O Consórcio de Municípios informou também que segue ampliando sua capacidade de resposta regional por meio do Grupo de Trabalho de Drenagem, criado em 2024.

“Reafirmando compromisso com o planejamento integrado, a prevenção de riscos e a cooperação entre os municípios diante das prioridades regionais e dos desafios impostos pelas mudanças climáticas”.

TEMPESTADE

A tempestade registrada, na semana passada, na região foi um evento climático extraordinário, com índices classificados como chuva extrema, muito acima da média prevista para curtos períodos.

Diante desse cenário, o Condemat+ reforçou seu compromisso com a atuação integrada e solidária entre os municípios consorciados.