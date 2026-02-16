PlayPet soma 196 novas carteirinhas em 2025 e mantém espaço ativo para cães

Criado em abril de 2019 para oferecer um ambiente seguro e adequado à convivência entre tutores e animais, o PlayPet de Suzano funciona diariamente, das 8 às 17 horas, como espaço público voltado ao lazer e ao bem-estar dos cães. Localizado nas dependências do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, o equipamento atende moradores de diferentes regiões da cidade.

A procura pelo serviço é refletida nos números de atendimentos registrados. Em 2025, foram emitidas 196 carteirinhas de acesso. Já neste ano, até o momento, foram realizados oito novos cadastros, reforçando o uso contínuo do espaço.

O cadastro é realizado na área administrativa anexa ao local e tem como objetivo garantir a organização e a segurança do ambiente. Para a emissão da carteirinha, é necessário apresentar a vacinação atualizada do animal, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e documento de identidade com foto do responsável. Para a renovação do acesso, o procedimento é simplificado, sendo exigida apenas a comprovação da vacinação em dia e do endereço no município.

Com área total de 1,5 mil metros quadrados, o PlayPet oferece diferentes opções de recreação e estímulo físico, com equipamentos como rampas, escadas, obstáculos e um túnel confeccionado com pneus reciclados, iniciativa que alia lazer e sustentabilidade. O espaço também conta com uma piscina em formato de osso, ampliando as possibilidades de lazer para os animais.

Além da estrutura permanente, o local já recebeu ações especiais voltadas ao bem-estar animal, como a “Cãominhada” e o “PlayPet Day”. As iniciativas, realizadas no próprio espaço, ofereceram atividades diferenciadas e atendimentos, que reforçam a proposta do equipamento.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a adesão da população ao equipamento e a importância do controle de acesso. “Em 2025, tivemos quase duzentas carteirinhas emitidas, o que mostra que o PlayPet é um espaço utilizado com frequência pelos tutores. Esse acompanhamento é essencial para manter o local organizado, seguro e preparado tanto para o uso diário quanto para a realização de ações especiais, como os eventos já promovidos no espaço”, afirmou o titular da pasta. Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (11) 4749-3943.