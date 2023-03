Podcast do Gil Fuentes estreia segunda temporada

Depois do sucesso da primeira temporada, o Podcast do Gil Fuentes está de volta. A estreia da segunda temporada de entrevistas com personalidades da região vai ao ar no dia 6 de março, às 18h45, no Facebook e Instagram do DS (@diariodesuzano).

Neste primeiro programa de estreia, Gil entrevista uma das homenageadas do Projeto Mulheres que Brilham, que o Diário de Suzano realizou em Dezembro de 2022. Mariusa Kariya é a convidada. A eterna professora tem uma grande história dentro da educação. É formada na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Fez licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas e licenciatura plena em Biologia. Lecionou por vários anos. O bate-papo ainda tem direito a uma conversa boa sobre sua nova “profissão”: ela é youtuber e vai contar como foi esta descoberta. Mariusa também faz parte do Rotary Club de Suzano como diretora de protocolo.

A outra entrevistada de Gil Fuentes é a médica Flávia Carnovale Lima, que há mais de 14 anos atua na área de estética e cirurgia plástica. O currículo da profissional realmente é de peso. Ela é especialista em cirurgia plástica, ginecologia, obstetrícia, reprodução humana pelo Hospital Pérola Byington e cirurgia-geral pelo Hospital Stela Maris de Guarulhos. Tem pós-graduação Latu Sensu em Cirurgia Plástica Estética pela Universidade de Araras, pós-graduação em Cirurgia Plástica pela SBCP pela A.C.A. Hospital São Luís Morumbi. Quem tem dúvidas sobre fazer ou não um procedimento cirúrgico ou estético é só ficar ligado no segundo bloco do programa.

Gil Fuentes gosta muito do formato do programa, que é um bate-papo descontraído. “Essa segunda temporada tem um sabor especial, porque fala também do projeto ‘Mulheres que Brilham’. Então estou tendo o prazer de entrevistar mulheres de diferentes segmentos. Saber o que essas mulheres andam fazendo e como contribuem para o crescimento não só de Suzano, mas do Alto Tietê de uma maneira geral é muito enriquecedor. Estou muito feliz com esta possibilidade e espero que de fato possamos cumprir o nosso compromisso de informar, como de fato idealizei, de forma descontraída”, enfatiza.

Quer saber mais sobre estas mulheres incríveis, então não perca esta estreia da segunda temporada do programa do Gil Fuentes.