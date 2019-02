Portal do Cidadão coloca à disposição acesso on-line a tributos

A Prefeitura de Suzano já colocou à disposição o acesso on-line a tributos municipais para a facilidade dos contribuintes, por meio do Portal do Cidadão, com atalho simples no site oficial (www.suzano.sp.gov.br). Entre os serviços disponíveis estão o extrato financeiro do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto Sobre Serviços (ISS) Fixo e taxas de licença, além da emissão de segunda via e espelho do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme divulgado.

De acordo com o secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, a medida vem ao encontro das necessidades da população, uma vez que a agilidade e a desburocratização dos processos facilitam o andamento das demandas. “A expectativa é de que, a partir do ano que vem, as taxas de licenças para empresas e o ISS sejam exclusivamente on-line”, anunciou.

Vale destacar que a cobrança por correspondência ainda acontece. Neste ano, por exemplo, a Prefeitura de Suzano enviará 120 mil carnês de IPTU impressos aos proprietários de imóveis. O início das entregas deve ocorrer ainda em fevereiro. Contudo, o sistema on-line possibilita a emissão da segunda via do imposto, para quitação integral com desconto de 5% ou para pagamento em dez prestações. O vencimento da primeira parcela está programado para 15 de março.

Outras informações sobre a cobrança do IPTU em 2019 podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2010 ou pessoalmente no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Acesso

Os serviços tributários de Suzano estão disponíveis no Portal do Cidadão, acessado por meio do atalho “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo” no site da Prefeitura de Suzano. Dentro da página para onde a pessoa é direcionada, os tributos estão abarcados na aba “Serviços”.



Além dos extratos financeiros, segunda via e espelho do IPTU, ainda é possível acessar as opções de emissão de certidões do valor venal por imóvel, verificar a autenticidade de certidões emitidas pela administração municipal, manual e emissão da guia de ITBI e emissão de certidões de débito municipal de imóvel.