Portal do Diário de Suzano atinge marca de 5,2 milhões de acessos

O Jornal Diário de Suzano (DS) se consolida, cada vez mais, na internet. Pelo último levantamento de dezembro do Google Analytics, o portal www.diariodesuzano.com.br alcançou a marca de 5,2 milhões de visualizações em 2025.

Um número importante que indica a popularidade e relevância do conteúdo e a eficácia da comunicação.

Os números são o termômetro do interesse do público e do desempenho do site.

O levantamento aponta que a audiência do portal está espalhada pelo mundo. Há usuários ativos do DS no Brasil, Estados Unidos, países da Europa, China, Japão e até Indonésia.

As visualizações de 5.271.912 garantem que o conteúdo é interessante para a audiência, fortalecendo o relacionamento com o público.

“A credibilidade de um portal de notícias começa com o conteúdo. É isso que o jornal busca, trazer informações de serviços, de interesse público, assim como já fazemos no jornal impresso há 64 anos”, disse o diretor de Redação do DS, jornalista Octávio Thadeu de Moraes.

Notícias pelo WhatsApp

Octávio afirmou que a intenção é de também facilitar a vida do leitor do Diário de Suzano. O jornal já está preparando, para os próximos dias, uma lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp.

Dessa maneira, o usuário que se cadastrar na comunidade do jornal receberá boletins ao longo do dia com os principais destaques do veículo. Para se cadastrar, terá de acessar um link.

Os envios destacam as principais notícias do dia e podem ser de interesse tanto para os usuários que querem saber o que acontece em Suzano, região e Brasil.

O objetivo do serviço é facilitar o acesso aos conteúdos. Com foco no cidadão e no interesse público, o jornal preza pela credibilidade, diversidade e acessibilidade das informações que transmite em texto e em fotografia.

“Os números mostram que o nosso portal está caminhando bem e cumprindo seu objetivo que é informar e ainda abrir oportunidade para o anunciante divulgar sua marca”, disse o diretor de Redação do DS.