Preço da cesta básica aumenta 7,27% em agosto, média chega a R$ 82,78 em consulta em Suzano

O preço médio de uma cesta básica pequena em Suzano chegou a R$ 82,78 neste mês de agosto, representando um aumento de 7,27% em relação ao fim de junho. Na época, o levantamento feito pelo DS apontava uma média de R$ 77,17. Esse número representa um acréscimo de R$ 5,61 no valor da cesta em pouco mais de um mês.

A pesquisa atual foi realizada em cinco mercados do município. Em todas as lojas, o conteúdo das cestas variava pouco, com kits compostos por 10 a 12 itens, como arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, leite, biscoitos, farinha de trigo ou de mandioca e extrato de tomate.

O menor preço encontrado para a cesta pequena foi no Assaí, onde o kit sai por R$ 61,90. O mercado não possui variações do produto.

Já no Tenda Atacadista, a cesta bronze (pequena) custa R$ 69,90. Os demais kits estão entre os mais acessíveis da pesquisa: a cesta prata (média) sai por R$ 75,90, enquanto a cesta ouro (grande) custa R$ 89,90.

No mercado Esperança, a cesta pequena custa R$ 70,99. Já os kits médios têm o segundo menor valor entre os pesquisados: R$ 95,99.

No Atacadão, há cestas pequenas por R$ 81,10, cestas médias por R$ 101,60 e cestas grandes por R$ 176,50. O local é um dos poucos que disponibilizam o kit alimentício grande. Por outro lado, os preços mais altos foram identificados no Nagumo. Lá, a menor cesta custa R$ 130 e a maior, R$ 245.