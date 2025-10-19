Preço da cesta básica pequena em Suzano sobe 6,78% em pouco mais de um mês

O preço médio da cesta básica pequena em Suzano chegou a R$ 88,39 neste mês de outubro, representando um aumento de 6,78% em relação ao fim de agosto. Naquele período, o levantamento feito pelo DS indicava uma média de R$ 82,78. A diferença corresponde a um acréscimo de R$ 5,91 em pouco mais de um mês.

A nova pesquisa foi realizada em seis mercados do município. Em todos eles, o conteúdo das cestas varia pouco, os kits são compostos por 10 a 12 itens, entre arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, leite, biscoitos, farinha de trigo ou de mandioca e extrato de tomate.

Os menores preços foram encontrados no Tenda Atacadista, onde a cesta bronze (pequena) custa R$ 69,90, a prata (média) sai por R$ 75,90 e a ouro (grande) por R$ 89,90.

No Comercial Esperança, a cesta pequena tem o segundo menor valor, de R$ 70,99, enquanto a média é vendida por R$ 95,99. No Atacadão, há cestas pequenas por R$ 81,10, médias por R$ 101,60 e grandes por R$ 168,90. O mercado é um dos poucos locais que disponibilizam o kit alimentício de maior porte.

Já o Assaí oferece apenas a versão média, vendida a R$ 101,90. O mercado não possui variações do produto.

Por outro lado, os preços mais altos foram identificados no Nagumo e no Semar. No Nagumo, a cesta pequena custa R$ 110 e a média, R$ 126. No Semar, o kit pequeno sai por R$ 109,99, e o grande, por R$ 169,99.