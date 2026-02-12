Prefeito e primeira-dama participam da formatura de 61 alunos do 'Caminho da Capacitação'

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, participaram nesta quinta-feira (12/02) da cerimônia oficial de formatura e entrega dos certificados aos 61 alunos do programa estadual “Caminho da Capacitação”, realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, na capital paulista. Os suzanenses concluíram os cursos de Açougue e Panificação, com turmas nos períodos da manhã e da noite, e receberam certificação oficial após o cumprimento da carga horária e das atividades práticas previstas.

A solenidade simbolizou o encerramento do ciclo realizado no município e o reconhecimento do esforço dos participantes, que passaram por um período de formação intensiva voltada à qualificação profissional. A proposta do programa é aproximar oportunidades de capacitação de diferentes cidades paulistas, ampliando o acesso a cursos gratuitos e com estrutura técnica adequada, especialmente para quem busca recolocação, transição de carreira ou o início de uma atividade por conta própria.

A cerimônia contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas; da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas; e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; além de demais autoridades estaduais e municipais.

A participação de Suzano no programa foi viabilizada por meio da parceria entre o Fundo Social de São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, garantindo a realização dos cursos na cidade com apoio logístico e mobilização local. As aulas ocorreram em uma carreta-escola do “Caminho da Capacitação”, estrutura itinerante equipada para atividades práticas, que permaneceu no município entre os dias 19 e 30 de janeiro, oferecendo ambiente profissional para o desenvolvimento das turmas.

A formação foi conduzida por especialistas do Centro Paula Souza, instituição reconhecida na área de ensino técnico, assegurando conteúdos atualizados e abordagem prática nas rotinas das duas áreas. No curso de Panificação, os participantes tiveram contato com técnicas de preparo, padronização, manuseio e boas práticas; já no de Açougue, foram trabalhados procedimentos de cortes e organização, além de orientações relacionadas à higiene e ao cuidado no trabalho com alimentos.

O evento desta quinta-feira foi antecedido por uma agenda institucional realizada na quarta (11/02), também no Palácio dos Bandeirantes, com a participação de representantes de diversas cidades, inclusive da região do Alto Tietê. Na ocasião, a presidente do Fundo Social de São Paulo apresentou os resultados das etapas concluídas do “Caminho da Capacitação” e do programa “Escolas de Qualificação Profissional”, além de alinhar as próximas ações e fortalecer a parceria com as administrações municipais para a continuidade da iniciativa.

Para o prefeito Pedro Ishi, a entrega dos certificados reforça o compromisso de aproximar oportunidades reais da população. “Hoje é um dia de conquista. A gente vê, na prática, o resultado do esforço de cada aluno e da parceria que trouxe o programa para Suzano. Essa entrega de certificados representa preparo, chance de renda e novas possibilidades para as famílias”, afirmou o chefe do Executivo.

Já Déborah Raffoul Ishi destacou o significado da formatura para os participantes e para o município. “A cerimônia de hoje celebra histórias e abre caminhos. Cada certificado entregue simboliza dedicação e um passo importante para quem quer crescer profissionalmente. Nosso trabalho é seguir conectando Suzano a oportunidades que façam sentido na vida das pessoas”, declarou a primeira-dama suzanense.