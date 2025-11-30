Presidente e vice da OAB orientam sobre golpe do falso advogado

O golpe do falso advogado tem se tornado cada vez mais comum em Suzano. Por isso, o presidente da OAB de Suzano, Fabricio Ciconi Tsutsui, e a vice-presidente, Edjane Maria da Silva, deram orientações à população sobre como se prevenir contra o golpe e como proceder caso seja uma vítima.

A dupla de advogados esteve presente no DS Entrevista na última semana. A entrevista completa pode ser vista no YouTube, Facebook e no portal do Diário de Suzano.

O golpe acontece, de acordo com Fabricio, da seguinte forma: o golpista tem acesso a processos, em sua maioria cíveis, e coleta as informações do cliente. Em seguida, ele entra em contato dizendo que a causa foi ganha e que, para receber a indenização, é necessário fazer pagamento de uma “guia” de forma “urgente”.“O cliente, feliz, sabendo que ganhou o processo, faz o pagamento, que normalmente é algo falso”, explicou Ciconi.

Edjane complementou falando que a vítima cai no golpe por conta da sedução. “Os golpes têm a característica da sedução do que a pessoa está esperando. É nesse ponto da fragilidade dos clientes que, se valendo de tecnologias, golpista efetua o golpe. Ele seduz o cliente e diz que, para receber o valor que ganhou na causa, é necessário fazer mais um pix. Isso é totalmente irregular na advocacia. Para receber uma indenização, você não tem que pagar nada”, disse a advogada.

De acordo com Edjane, tudo que precisa ser pago pelo cliente ao advogado está previsto em contrato. “Desde o início o cliente já sai ciente do que vai ter que pagar. Não caia na tentação, não tem nada extra”.

A orientação dos advogados é abrir um Boletim de Ocorrência (BO) informando que foi vítima do golpe ou da tentativa. Além disso, é importante entrar em contato com o banco para tentar contestar a movimentação financeira. “Se você infelizmente for vítima desse golpe, de imediato você entra no aplicativo de banco e contesta o pix, dizendo que foi golpe. Também entra em contato com o seu banco. Também existe um sistema do Banco Central que se chama Mecanismo Especial de Devolução (MED), onde você abre uma ocorrência e o Banco Central vai pegar os dados do seu banco e da conta que recebeu o dinheiro. Dentro de sete dias, se tiver valores na conta, eles vão estornar. Então em algumas situações, quando as pessoas agem imediatamente, tem chance de conseguir o dinheiro de volta”, disse Edjane.

Fabricio orientou a população a não responder à procura do golpista e entrar em contato direto com o escritório do advogado contratado. “Se possível, vá até o advogado. Entre em contato com o escritório que você tem”.

Casos em Suzano

Os advogados explicaram sobre a reincidência do golpe, que tem crescido nos últimos anos. “A OAB Federal fez um levantamento recente. São Paulo foi o que mais teve casos. No Brasil, em um período muito curto, foram 15 mil denúncias. Isso daquelas pessoas que denunciaram à OAB. Isso talvez seja 30% do que realmente acontece. São muitos casos. Nós, infelizmente, advogados de Suzano, estamos sendo vítimas diariamente”, disse Fabricio.

Edjane disse que não existe um levantamento dos casos cometidos apenas em Suzano. No entanto, ela disse que apenas no escritório dela foram feitas 100 denúncias nos últimos meses. “Só no meu escritório tive mais de 100 números de tentativas de WhatsApp de outubro do ano passado para cá. É muito trabalhoso, porque você orienta o cliente, divulga, faz boletim. Atrasa o serviço”.

