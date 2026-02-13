Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jovem aprendiz

Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus

Iniciativa desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a instituição Isbet selecionará cem candidatos para empresas da região

13 fevereiro 2026 - 17h59Por da Reportagem Local
Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no CentrusProcesso de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano contabilizou a presença de 360 candidatos no processo de seleção para o programa “Jovem Aprendiz” que foi organizado em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) na última terça-feira (10/02), no Centro Unificado de Serviços da avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista.

A iniciativa, que contou com apoio do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), garantirá a seleção de cem candidatos de 14 a 24 anos para atuar em empresas da região, proporcionando uma oportunidade para ingresso no mercado de trabalho e desenvolvimento profissional.

A definição ocorrerá a partir das entrevistas realizadas nesta data, considerando as necessidades das empresas e os locais de residência dos candidatos, para evitar deslocamentos intermunicipais.

Aqueles que forem escolhidos serão comunicados pelo Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), por meio dos contatos que foram disponibilizados pelos candidatos durante a inscrição. A expectativa é de que os jovens sejam avisados em até 20 dias sobre o resultado final.

Os trâmites serão conduzidos pela Isbet, uma entidade do terceiro setor que atua como agente de integração e qualificação, conectando estudantes e jovens a vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil, com foco em formação profissional e inclusão social.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou o número expressivo de candidatos. “A iniciativa demonstrou que temos alcançado resultados com as ações organizadas em parcerias com outras instituições. O programa Jovem Aprendiz é uma ótima oportunidade para que os jovens possam se preparar para o mercado de trabalho”, ressaltou o titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias
Cidades

Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias

Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos
Cidades

Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos

Transporte orienta motoristas sobre 'Lei Seca' para reforçar conscientização durante o Carnaval
Cidades

Transporte orienta motoristas sobre 'Lei Seca' para reforçar conscientização durante o Carnaval

Via Dutra e Rio-Santos devem ter movimento intenso nesta sexta e sábado
Trânsito

Via Dutra e Rio-Santos devem ter movimento intenso nesta sexta e sábado

Tudo pronto para o "Carnaval é Agora 2026" em Ferraz de Vasconcelos
Ferraz

Tudo pronto para o "Carnaval é Agora 2026" em Ferraz de Vasconcelos

Homem é preso após desferir socos em sua companheira, em Suzano
Polícia

Homem é preso após desferir socos em sua companheira, em Suzano