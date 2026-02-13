Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano contabilizou a presença de 360 candidatos no processo de seleção para o programa “Jovem Aprendiz” que foi organizado em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) na última terça-feira (10/02), no Centro Unificado de Serviços da avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista.

A iniciativa, que contou com apoio do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), garantirá a seleção de cem candidatos de 14 a 24 anos para atuar em empresas da região, proporcionando uma oportunidade para ingresso no mercado de trabalho e desenvolvimento profissional.

A definição ocorrerá a partir das entrevistas realizadas nesta data, considerando as necessidades das empresas e os locais de residência dos candidatos, para evitar deslocamentos intermunicipais.

Aqueles que forem escolhidos serão comunicados pelo Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), por meio dos contatos que foram disponibilizados pelos candidatos durante a inscrição. A expectativa é de que os jovens sejam avisados em até 20 dias sobre o resultado final.

Os trâmites serão conduzidos pela Isbet, uma entidade do terceiro setor que atua como agente de integração e qualificação, conectando estudantes e jovens a vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil, com foco em formação profissional e inclusão social.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou o número expressivo de candidatos. “A iniciativa demonstrou que temos alcançado resultados com as ações organizadas em parcerias com outras instituições. O programa Jovem Aprendiz é uma ótima oportunidade para que os jovens possam se preparar para o mercado de trabalho”, ressaltou o titular da pasta.