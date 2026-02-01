Projeto "Adote uma Praça" oficializa a adoção de cinco praças em Suzano

O projeto “Adote uma Praça” já oficializou a adoção de cinco praças em Suzano entre os anos de 2023 e 2025. Segundo a Prefeitura, a proposta busca parcerias com iniciativas privadas para reforçar a manutenção das áreas verdes de lazer, promovendo mais organização, segurança e bem-estar à população.

Em ordem cronológica, o Complexo Katuya Ashiuchi foi adotado pelo Shopping de Suzano em 12 de dezembro de 2023. Em seguida, veio a adoção da Praça Padre Cícero, no bairro Cidade Boa Vista, pelo Box do Construtor, e a Praça Wanda Benvenuti Ubríaco, no Jardim Quaresmeira, que passou a ser cuidada pela Casa de Construção JM II. Ambas foram adotadas em 28 de abril de 2025.

Também faz parte da lista de parcerias a Rotatória Meu Cantinho, sob responsabilidade da Metalúrgica Rocha, que teve sua adoção renovada em 11 de setembro de 2025. Por fim, há a Praça dos Expedicionários, na região central, adotada pelo Hospital de Olhos Alto Tietê em 15 de setembro de 2025 .

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o objetivo dessas adoções é promover serviços como roçagem do mato alto, poda de arbustos de pequeno porte, capinação e limpeza geral dos espaços. As ações contribuem diretamente para a preservação ambiental, melhoram a estética urbana e evitam o acúmulo de lixo e entulho, ainda ajudando a reduzir a proliferação de pragas urbanas, beneficiando tanto os munícipes quanto os comerciantes que circulam diariamente pelos locais.

