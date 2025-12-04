Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto 'Bombeiro na Escola' forma 210 alunos da rede municipal de ensino

Evento realizado nesta quinta-feira (04/12), na sede do Corpo de Bombeiros, marcou encerramento da capacitação de crianças da Vila Maluf e do Residencial Nova América

04 dezembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Projeto 'Bombeiro na Escola' forma 210 alunos da rede municipal de ensinoProjeto 'Bombeiro na Escola' forma 210 alunos da rede municipal de ensino - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Educação e o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros realizaram nesta quinta-feira (04/12) a formatura de mais uma edição do projeto “Bombeiro na Escola”. A iniciativa capacitou 210 alunos das Escolas Municipais Isaías Martineli Gama e Luiz Romanato e teve o objetivo de orientar e ensinar as crianças do 4º e 5º ano sobre noções básicas de proteção e segurança. Estiveram presentes durante o evento o prefeito Pedro Ishi; a primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful e a titular da pasta, Renata Priscila Magalhães.

A cerimônia foi realizada na sede do Corpo de Bombeiros e dividida em dois horários. Pela manhã, às 9 horas, participaram cerca de 120 crianças das duas escolas. No período da tarde, às 14 horas, outros 90 alunos se reuniram para concluir a formação. O evento contou com a entrega de certificados e com a premiação das redações e desenhos que mais se destacaram ao retratar os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto. Por fim, os estudantes receberam a visita do mascote do Corpo de Bombeiros, o cão Faísca, encerrando as atividades com alegria e clima de confraternização.

Ao longo das aulas, os estudantes aprenderam como agir em diferentes situações de emergência e participaram de simulações que ajudaram a colocar tudo em prática. 

Os temas incluíram o uso seguro de produtos de limpeza, os riscos de fios elétricos expostos, a prevenção de afogamentos e as medidas corretas em casos de queimaduras.

Também participaram do evento o secretário municipal de Governo, Alex Santos; o controlador geral do município, César Braga; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; a coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos, Sueli Stuchi; o comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Vinicius Carbonel; a tenente do Subgrupamento Raielly Maria; e as cabos educadoras Lara Borges e Michele Galdino.

“A cada turma formada, vemos crianças mais conscientes, preparadas e confiantes para lidar com situações do dia a dia. O ‘Bombeiro na Escola’ fortalece não apenas o aprendizado, mas também valores que levamos para a vida inteira”, ressaltou Renata Priscila.

