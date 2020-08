Projeto prevê construção de viaduto ferroviário na Rodovia Índio-Tibiriçá

A Prefeitura de Suzano foi comunicada pela empresa MRS Logística que há um projeto em andamento para a construção de um viaduto ferroviário sobre a Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no distrito de Palmeiras, para trens de carga. Quando o futuro acesso for concluído, será possível eliminar a passagem de nível existente no trecho onde a linha férrea cruza a pista.

O anúncio foi feito por representantes da companhia, nesta segunda-feira (03/08), em videoconferência que contou com as participações do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do deputado federal Márcio Alvino e do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Durante o encontro virtual, o gerente geral de Relações Institucionais da MRS, José Roberto, apresentou a intenção de executar obras para melhoria da mobilidade urbana tanto na região sul de Suzano quanto no município de Itaquaquecetuba.

O viaduto de transposição ferroviária, segundo o representante da empresa, promoveria o acesso de trens de carga à sede da Companhia Regional de Armazéns Gerais e Entrepostos Aduaneiros (Cragea), que fica às margens da SP-31, eliminando a necessidade da passagem de nível que existe na altura dos bairros Parque Palmeiras, Vila Fátima e Parque Buenos Aires.

De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, todos os trâmites envolvendo a aprovação do projeto e sua execução serão tratados entre a empresa, o governo federal – por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – e o governo do Estado, uma vez que a rodovia é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No entanto, ainda não foram apresentados prazos para início das obras. A Prefeitura de Suzano, por sua vez, vai acompanhar o desenvolvimento do projeto e prestar assessoria dentro de suas atribuições.

Para o secretário Elvis Vieira, o anúncio do novo investimento em mobilidade urbana no distrito de Palmeiras traz outros benefícios para a região. “Sem dúvida, aumentará a capacidade logística do município, integrando com o Cragea”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, a iniciativa atende aos anseios da cidade para aquela região. “Além de contribuir para a fluidez do tráfego em uma via de alta velocidade, este projeto, quando concluído, irá ampliar a segurança de motoristas e pedestres com a retirada da passagem de nível”, disse.