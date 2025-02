Projeto Transversal oferece 15 bolsas integrais para formação profissional em dança

O Projeto Transversal, O Masculino e a Dança entra em sua quarta edição com vagas também para meninas. Financiado pela LIC e patrocinado pela Rinnai e Helbor Empreendimentos, o programa da produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento oferece 15 bolsas integrais para formação profissional em balé clássico e contemporâneo. As aulas incluem treinamento técnico e teórico, uniforme, figurinos, acompanhamento com assistente social e psicóloga, além de fisioterapia e teatro. A seleção dos bolsistas será realizada no sábado, 22 de fevereiro, na sede da Escola de Dança da produtora, e as oportunidades são para estudantes de nível iniciante, intermediário e avançado.

A participação na audição exige inscrição prévia. “Basta preencher uma ficha no Google Forms e enviar uma carta de interesse. Crianças entre 7 e 12 anos farão a aula teste às 14h30, enquanto maiores de 13 anos participam às 15h. Todos devem chegar às 14h para recepção e acolhimento. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável. O resultado será divulgado no dia 24, e os selecionados deverão se matricular para o início das aulas em 10 de março”, explica a produtora artística Fernanda Moretti.

A Escola de Dança Fernanda Moretti não apenas ensina a técnica do balé, mas também promove consciência corporal, ética profissional e gestão de projetos. Muitos alunos começam a atuar no mercado antes mesmo de concluírem a formação, integrando elencos de espetáculos remunerados. Durante o ano, os estudantes são incentivados a participar de festivais e projetos da produtora, como o Grafias da Dança, com sessões fotográficas em espaços urbanos, o videodança Pulsar e a Mostra do Corpo Contemporâneo, que em 2024 destacou performances artísticas.

Entre os alunos da formação está Hitalo Araújo, que ingressou em 2019 e já atua como bailarino em espetáculos de diversas escolas da região, além de lecionar em projetos sociais. A direção pedagógica e artística do projeto é assinada por Cleiton Costa, um dos coreógrafos mais experientes do Alto Tietê, com mais de dez anos de parceria com a Escola. Já a direção executiva e produção são conduzidas por Fernanda Moretti, mestra em artes pela USP, que há 28 anos trabalha na formação de profissionais da dança em Mogi das Cruzes, promovendo diversidade artística e inclusão.

Serviço

O que: Audição para bolsas de estudo em dança – Projeto Transversal

Quem: Fernanda Moretti Arte do Movimento

Quando: 22/02/2025, às 14h

Onde: Escola de Dança – Rua Swartzmann, 357, 2º andar, Braz Cubas, Mogi das Cruzes

Como participar: Inscrições pelo Instagram @arte_do_movimento ou WhatsApp (11) 91094-7066.