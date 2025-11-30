Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Reajuste da inflação do IPTU para 2026 pode chegar a 5,17%

Em Suzano, Secretaria informou que será apenas a correção anual

30 novembro 2025 - 08h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Reajuste da inflação do IPTU para 2026 pode chegar a 5,17%Reajuste da inflação do IPTU para 2026 pode chegar a 5,17% - (Foto: isabela oliveira/ds)

As cidades do Alto Tietê terão reajuste inflacionário no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 cravado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As correções variam entre 4,68% e 5,17% e a previsão é que as arrecadações superem os R$ 580,3 milhões. Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel e Guararema. 

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Finanças explicou que não há previsão de aumento, apenas a correção anual com base no acumulado dos últimos 12 meses do IPCA. A prefeitura prevê, entre as receitas municipais, R$ 182,5 milhões de IPTU.

Mogi das Cruzes

No município mogiano, a previsão é que ocorra apenas a correção pelo índice inflacionário, de acordo com a municipalidade. É estimado R$ 276 milhões de arrecadação com pagamento de IPTU.
A Secretaria Municipal de Finanças informou que os carnês devem ser entregues até fevereiro de 2026, com primeiro vencimento do tributo previsto para março.

Itaquaquecetuba

Em Itaquá, conforme o Decreto nº 8.632/25, o reajuste do IPTU 2026 será de 4,68%, segundo a variação do IPCA. A expectativa de arrecadação é de R$ 87 milhões, de acordo com a administração municipal.
Para o próximo exercício, serão emitidos aproximadamente 108.053 carnês. A entrega está prevista para o início de 2026.

Ferraz de Vasconcelos

A população ferrazense terá reajuste de 5,17% pelo IPCA no IPTU 2026. A estimativa de arrecadação é de R$ 34,8 milhões, segundo a Secretaria de Fazenda.
Serão distribuídos cerca de 49 mil carnês a partir de fevereiro. O vencimento da 1ª parcela do imposto está marcado para o dia 20 de março de 2026.

Santa Isabel

Em Santa Isabel, a prefeitura esclarece que a correção para o exercício 2026 será de 5,17%, ainda não havendo informações para acréscimos adicionais. Devem ser entregues cerca de 20 mil carnês no dia 12 de janeiro de 2026. O vencimento da 1ª parcela está programado para o dia 16 de março.

Guararema

Em Guararema, a prefeitura cravou que haverá apenas a correção inflacionária prevista em lei, sem acréscimos adicionais. Serão gerados aproximadamente 13,6 mil carnês, disponíveis em formato digital no site da prefeitura na segunda quinzena de janeiro.
A prefeitura ainda esclarece que, do ponto de vista do cadastro imobiliário, a expectativa é de arrecadar cerca de 85% do valor lançado para o exercício de 2026.

Poá

Por fim, Poá esclarece que está finalizando os estudos e projeções para o IPTU 2026. A expectativa é que sejam emitidos mais de 37 mil carnês.

IPCA

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última terça-feira (11), o IPCA de outubro de 2025, que apresentou variação de 0,09%, recuo de 0,39 ponto percentual em relação à taxa de setembro, que foi de 0,48%. 
Com o resultado, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses passou de 5,17% para 4,68% em outubro.
 

