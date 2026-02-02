Repasse do ICMS cresce 12,5% e chega a R$ 1,2 bi na região em 2025, diz Estado

O repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cresceu 12,5% em 2025 na região e chegou a R$ 1.291 bilhão. Em 2024, o repasse para as cidades do Alto Tietê foi de R$ 1.147 bilhão.

Todas as cidades tiveram um repasse maior em 2025 do que em 2024. Os dados são da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

A cidade que recebeu o maior repasse foi Mogi das Cruzes, com R$ 365,9 milhões, seguida por Suzano, com R$ 334,4 milhões, e por Itaquaquecetuba, com R$ 188,2 milhões.

Arujá aparece depois com R$ 141,2 milhões. Ferraz fica atrás, com um repasse de R$ 79 milhões, seguida por Poá, que recebeu R$ 61,4 milhões no ano.

Logo depois ficam Guararema, que recebeu R$ 44,7 milhões, e Santa Isabel, com um repasse recebido no valor de R$ 41,4 milhões.

As cidades que receberam os menores repasses foram Biritiba Mirim, com R$ 19,7 milhões, e Salesópolis, com R$ 15,1 milhões.