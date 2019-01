Samu tem 31 ambulâncias para atender 1,6 milhão de habitantes no Alto Tietê

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem 31 ambulâncias, exceto as reservas, para atender 1.634.420 pessoas que vivem nas dez cidades do Alto Tietê. Em números absolutos, isso representa um veículo médico para cada 51,6 mil habitantes. O levantamento tem como base dados divulgados pelas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, que atendem outras cidades.

O Ministério da Saúde recomenda uma ambulância para 50 mil habitantes. Na região, a proporção é de uma para mais de 51 mil.

A maior parte dessas unidades de resgate está concentrada em Mogi. O município mogiano é sede do Consórcio Regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Cresamu). Ao todo, 18 ambulâncias, sendo que, duas são uma espécie de UTI's móveis (Unidades de Terapia Intensiva), atendem Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel. Levantamento mostra que, em média, 3 mil pessoas são atendidas mensalmente.

Com uma população estimada de 366.519 pessoas, segundo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Itaquá conta com somente cinco viaturas do Samu. Um sexto veículo está em manutenção. Estimativas da Prefeitura dão conta de que 800 pessoas são resgatadas mensalmente.

Na base do Samu de Suzano existem sete ambulâncias. Destas, cinco em plena operação e duas em reserva técnica, caso ocorra algum defeito nos demais veículos. Segundo a Prefeitura, a cidade também atende o município poaense.

De acordo com a nota, a 'Cidade Joia' conta com apenas uma unidade especializada. Mas, de acordo com Portaria do Ministério da Saúde, o número deveria ser maior. Isso porque é recomendado que, a partir de 100 mil habitantes, o município tenha um total de quatro veículos.

Segundo a Prefeitura de Ferraz, o serviço especializado médico realiza de 700 a 1 mil atendimentos mês. Dos cinco principais municípios do Alto Tietê, a cidade é a segunda com a menor população - só perde para Poá. O número de viaturas existentes são cinco, sendo duas reservas.