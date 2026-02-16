Saúde inicia vacinação contra a dengue a 849 servidores da pasta com imunizante Butantan-DV

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou na última terça-feira (10/02) a vacinação contra a dengue com a Butantan-DV, voltada aos servidores da rede pública de saúde. Ao todo, 849 colaboradores serão imunizados de forma gradual, conforme a disponibilidade de doses. Neste primeiro momento, a campanha contempla os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), considerados públicos estratégicos no enfrentamento das arboviroses.

Na última segunda-feira (09/02), o município retirou 420 doses da vacina contra a dengue junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica VIII, da Secretaria de Estado da Saúde, em Mogi das Cruzes. O quantitativo inicial é o pontapé para a imunização dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), que estão na linha de frente no enfrentamento à doença, que registra mais casos nesta época do ano em razão das chuvas.

A imunização seguirá critérios estabelecidos no documento da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), órgão que reúne a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems). A vacina será aplicada nas próprias unidades de lotação dos servidores, de forma imediata para os ACSs e ACEs. Em seguida, receberão os demais agentes de saúde, priorizando as idades mais elevadas para este segundo grupo. Em todos os casos, a aplicação da dose acontecerá mediante apresentação de documento pessoal e cartão do SUS.

Neste primeiro momento, serão beneficiados 186 agentes comunitários de saúde e 23 agentes de endemias. As equipes da Divisão de Controle de Zoonoses já enviaram a relação de servidores, e as doses correspondentes serão encaminhadas à Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olimpio Neto, no Jardim Casa Branca, onde os profissionais serão vacinados.

A vacina contra a dengue está disponível para os profissionais com até 59 anos e não é recomendada para quem apresenta quadro febril agudo no momento da aplicação, teve dengue nos últimos seis meses, contraiu febre amarela, zika ou chikungunya há menos de 30 dias.