Saúde realiza 841 ações no 'Dia D' contra o câncer de próstata e HIV

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 841 ações durante o “Dia D”, que foi organizado no último sábado (29/11) para reforçar as campanhas “Novembro Azul”, de prevenção ao câncer de próstata, e “Fique Sabendo!”, destinada à proteção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Ao todo foram contabilizadas 220 coletas de Antígeno Prostático Específico (PSA), 194 consultas médicas, 146 avaliações odontológicas, 29 vacinas e 23 aferições de pressão arterial, além de 117 testes rápidos para HIV e sífilis, 35 acolhimentos em saúde mental e 77 procedimentos de auriculoterapia.

O trabalho alcançou as Unidades de Saúde de Família (USFs) Suzanópolis e Jardim Revista, e também as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Benta; José Mariano S. Coutinho Júnior (Jardim Colorado), Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII; Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca), Palmeiras; Dr. Isack Oguime (Parque Maria Helena) e Tabamarajoara.

Com relação à campanha “Fique Sabendo!”, além da testagem rápida por livre demanda para HIV e sífilis, também houve distribuição de insumos de prevenção (preservativos internos e externos, e texturizados, além de gel lubrificante).

As equipes do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) ainda compartilharam orientações sobre Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) com os presentes.

O secretário Diego Ferreira reforçou a importância dessas ações especiais na cidade. “Tivemos um dia repleto de atendimentos e orientações, recebendo os munícipes nos nove postos abertos para proporcionar esse conjunto de ações que já estavam programadas. Agradecemos nossas equipes pelo trabalho e a todos que comparecerem nesta oportunidade”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a abrangência dos serviços e dos locais contemplados neste sábado. “Aproveitamos a campanha contra o câncer de próstata e contra as ISTs para organizar uma ação que pudesse dar a condição de avaliarmos a saúde dos homens e de todos que compareceram de uma maneira mais ampla, com outras medidas preventivas que fazem parte do nosso trabalho de rotina. Garantimos oportunidade a quem não pode comparecer aos postos nos dias de semana”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.