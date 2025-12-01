Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 01 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Saúde realiza 841 ações no 'Dia D' contra o câncer de próstata e HIV

Ao todo, foram contabilizadas 220 coletas de PSA, 194 consultas médicas, 146 avaliações odontológicas e 29 vacinas, além de 117 testes rápidos para ISTs

01 dezembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Saúde realiza 841 ações no 'Dia D' contra o câncer de próstata e HIVSaúde realiza 841 ações no 'Dia D' contra o câncer de próstata e HIV - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 841 ações durante o “Dia D”, que foi organizado no último sábado (29/11) para reforçar as campanhas “Novembro Azul”, de prevenção ao câncer de próstata, e “Fique Sabendo!”, destinada à proteção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Ao todo foram contabilizadas 220 coletas de Antígeno Prostático Específico (PSA), 194 consultas médicas, 146 avaliações odontológicas, 29 vacinas e 23 aferições de pressão arterial, além de 117 testes rápidos para HIV e sífilis, 35 acolhimentos em saúde mental e 77 procedimentos de auriculoterapia.

O trabalho alcançou as Unidades de Saúde de Família (USFs) Suzanópolis e Jardim Revista, e também as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Benta; José Mariano S. Coutinho Júnior (Jardim Colorado), Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII; Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca), Palmeiras; Dr. Isack Oguime (Parque Maria Helena) e Tabamarajoara.

Com relação à campanha “Fique Sabendo!”, além da testagem rápida por livre demanda para HIV e sífilis, também houve distribuição de insumos de prevenção (preservativos internos e externos, e texturizados, além de gel lubrificante).

As equipes do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) ainda compartilharam orientações sobre Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) com os presentes.

O secretário Diego Ferreira reforçou a importância dessas ações especiais na cidade. “Tivemos um dia repleto de atendimentos e orientações, recebendo os munícipes nos nove postos abertos para proporcionar esse conjunto de ações que já estavam programadas. Agradecemos nossas equipes pelo trabalho e a todos que comparecerem nesta oportunidade”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a abrangência dos serviços e dos locais contemplados neste sábado. “Aproveitamos a campanha contra o câncer de próstata e contra as ISTs para organizar uma ação que pudesse dar a condição de avaliarmos a saúde dos homens e de todos que compareceram de uma maneira mais ampla, com outras medidas preventivas que fazem parte do nosso trabalho de rotina. Garantimos oportunidade a quem não pode comparecer aos postos nos dias de semana”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila Urupês
Cidades

Segurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila Urupês

Artur Takayama intermedeia doação de panetones para Gincana dos Servidores Solidários
Cidades

Artur Takayama intermedeia doação de panetones para Gincana dos Servidores Solidários

Meio Ambiente promove plantio de 30 mudas de ipês pelo 'Árvore FamiliAR'
Cidades

Meio Ambiente promove plantio de 30 mudas de ipês pelo 'Árvore FamiliAR'

5 mil eleitores precisam regularizar título
Suzano

5 mil eleitores precisam regularizar título

Compromisso com Plano Diretor: Cidades da região somam 15 obras e 3 programas de destaque
Cidades

Compromisso com Plano Diretor: Cidades da região somam 15 obras e 3 programas de destaque

Coordenadora da Mulher apresenta balanço: 654 assistências em Ferraz
Cidades

Coordenadora da Mulher apresenta balanço: 654 assistências em Ferraz