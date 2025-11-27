Saúde realiza 'Dia D' neste sábado com ações de prevenção ao câncer de próstata e ao HIV

A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado (29/11), entre 8 e 16 horas, o “Dia D” das campanhas “Novembro Azul” e “Fique Sabendo!”, que promoverão, respectivamente, ações de prevenção ao câncer de próstata e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo os métodos de proteção contra o HIV.

O trabalho contemplará as Unidades de Saúde de Família (USFs) Suzanópolis e Jardim Revista, e também as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Benta; José Mariano S. Coutinho Júnior (Jardim Colorado), Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII; Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca), Palmeiras; Dr. Isack Oguime (Parque Maria Helena) e Tabamarajoara. Os endereços podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

No contexto da campanha “Novembro Azul”, haverá coleta de Antígeno Prostático Específico (PSA), que será ofertada até as 11 horas. Ao longo de todo o dia, o trabalho ainda proporcionará para os homens, nestes endereços, outras ações complementares de saúde, que incluirão vacinação, consultas médicas pré-agendadas, avaliações odontológicas e nutricionais, assim como procedimentos de auriculoterapia e orientações relacionadas à saúde mental.

Já em relação à campanha “Fique Sabendo!”, haverá testagem rápida, por livre demanda, para HIV e sífilis, além de distribuição de insumos de prevenção (preservativos internos e externos, e texturizados, além de gel lubrificante).

Ainda serão compartilhadas orientações para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), com indicação dos procedimentos relacionados ao início de tratamento dos casos positivos de sífilis, assim como será garantido encaminhamento dos casos positivos de HIV ao Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

O público-alvo, neste caso, será a população mais vulnerável, que incluem os homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, adolescentes, adultos de 18 a 25 anos, população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou a importância dos cuidados em relação ao câncer de próstata e às ISTs. “É fundamental que todos possam se conscientizar sobre a necessidade de verificar nos postos de Saúde se há possíveis sinais em relação às doenças. O diagnóstico precoce permite que os cuidados possam ser iniciados no tempo adequado, aumentando consideravelmente as chances de sucesso no tratamento”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi de Suzano destacou a atuação das equipes da Saúde para garantir os atendimentos necessários à população. “Meu agradecimento ao Diego e a todos os profissionais da área, que estão preparando com todo o carinho esse mutirão, pensado especialmente na população que não pode comparecer às unidades nos dias úteis. Convidamos todos para as ações preventivas do ‘Dia D’, que podem salvar vidas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.