Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 27 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde realiza 'Dia D' neste sábado com ações de prevenção ao câncer de próstata e ao HIV

Nove postos estarão abertos entre 8 e 16 horas para reforçar orientações, testagens por livre demanda e vacinação; coleta de PSA será ofertada até 11 horas

27 novembro 2025 - 21h12Por de Suzano
Saúde realiza 'Dia D' neste sábado com ações de prevenção ao câncer de próstata e ao HIVSaúde realiza 'Dia D' neste sábado com ações de prevenção ao câncer de próstata e ao HIV - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado (29/11), entre 8 e 16 horas, o “Dia D” das campanhas “Novembro Azul” e “Fique Sabendo!”, que promoverão, respectivamente, ações de prevenção ao câncer de próstata e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo os métodos de proteção contra o HIV.

O trabalho contemplará as Unidades de Saúde de Família (USFs) Suzanópolis e Jardim Revista, e também as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Benta; José Mariano S. Coutinho Júnior (Jardim Colorado), Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII; Prof. João Olimpio Neto (Casa Branca), Palmeiras; Dr. Isack Oguime (Parque Maria Helena) e Tabamarajoara. Os endereços podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

No contexto da campanha “Novembro Azul”, haverá coleta de Antígeno Prostático Específico (PSA), que será ofertada até as 11 horas. Ao longo de todo o dia, o trabalho ainda proporcionará para os homens, nestes endereços, outras ações complementares de saúde, que incluirão vacinação, consultas médicas pré-agendadas, avaliações odontológicas e nutricionais, assim como procedimentos de auriculoterapia e orientações relacionadas à saúde mental.

Já em relação à campanha “Fique Sabendo!”, haverá testagem rápida, por livre demanda, para HIV e sífilis, além de distribuição de insumos de prevenção (preservativos internos e externos, e texturizados, além de gel lubrificante).

Ainda serão compartilhadas orientações para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), com indicação dos procedimentos relacionados ao início de tratamento dos casos positivos de sífilis, assim como será garantido encaminhamento dos casos positivos de HIV ao Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

O público-alvo, neste caso, será a população mais vulnerável, que incluem os homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, adolescentes, adultos de 18 a 25 anos, população em situação de rua, usuários de drogas e profissionais do sexo.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, reforçou a importância dos cuidados em relação ao câncer de próstata e às ISTs. “É fundamental que todos possam se conscientizar sobre a necessidade de verificar nos postos de Saúde se há possíveis sinais em relação às doenças. O diagnóstico precoce permite que os cuidados possam ser iniciados no tempo adequado, aumentando consideravelmente as chances de sucesso no tratamento”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi de Suzano destacou a atuação das equipes da Saúde para garantir os atendimentos necessários à população. “Meu agradecimento ao Diego e a todos os profissionais da área, que estão preparando com todo o carinho esse mutirão, pensado especialmente na população que não pode comparecer às unidades nos dias úteis. Convidamos todos para as ações preventivas do ‘Dia D’, que podem salvar vidas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pedro Ishi vistoria obra no sistema de drenagem no Jardim Monte Cristo
Cidades

Pedro Ishi vistoria obra no sistema de drenagem no Jardim Monte Cristo

Desenvolvimento Econômico atende 21 mulheres em plantão do Banco do Povo
Cidades

Desenvolvimento Econômico atende 21 mulheres em plantão do Banco do Povo

'Ilumina Suzano' promove 898 atendimentos em 143 bairros em outubro
Cidades

'Ilumina Suzano' promove 898 atendimentos em 143 bairros em outubro

Secretaria de Administração de Suzano anuncia concurso público para 41 funções em audiência
Cidades

Secretaria de Administração de Suzano anuncia concurso público para 41 funções em audiência

Novembro Azul: além do cuidado com o corpo, psicóloga reforça a importância da saúde mental
Cidades

Novembro Azul: além do cuidado com o corpo, psicóloga reforça a importância da saúde mental

Indústria de transformação movimentará cerca de R$ 207 milhões com pagamento do 13&ordm;
Cidades

Indústria de transformação movimentará cerca de R$ 207 milhões com pagamento do 13º