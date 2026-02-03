Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Saúde reforça importância da vacina contra febre amarela às vésperas do Carnaval

Intensificação, que também atenderá contra sarampo, caxumba e rubéola com a Vacina Tríplice Viral SCR, começou nesta segunda-feira (02/02) nas 24 unidades; 'Dia D' será no sábado (07/02) em quatro unidades

03 fevereiro 2026 - 07h00Por De Suzano
'Dia D' será no sábado (07/02) em quatro unidades'Dia D' será no sábado (07/02) em quatro unidades - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Às vésperas do Carnaval, período em que aumentam as viagens e a circulação de pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde está reforçando o alerta sobre a importância da vacinação contra a febre amarela. A intensificação da imunização começou nesta segunda-feira (02/02) nas 24 unidades de saúde da cidade, considerando que a vacina precisa de cerca de dez dias para garantir proteção antes de uma possível exposição ao vírus.

A ação é voltada especialmente a moradores que ainda não se vacinaram ou que precisam regularizar a situação vacinal, principalmente aqueles que pretendem viajar para áreas de mata ou regiões consideradas de risco para a doença. Além da febre amarela, a ação também aplicará doses da Vacina Tríplice Viral – SCR contra sarampo, caxumba e rubéola.

Como parte da estratégia, o município promoverá o “Dia D” da Vacinação neste sábado (07/02), com quatro unidades abertas para ampliar o acesso da população. O atendimento ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, das 8 às 18 horas; na UBS Professor João Olimpio Neto, das 8 às 16 horas; na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, das 8 às 16 horas; e na USF Vila Fátima, também das 8 às 16 horas. Para se vacinar, tanto nas unidades quanto no “Dia D”, é importante apresentar documento com foto, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. A lista de endereços pode ser acessada por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

A vacina contra a febre amarela está disponível durante todo o ano para pessoas de nove meses a 59 anos. Já quem tem 60 anos ou mais deve passar por avaliação médica antes de receber a dose. A imunização é considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a doença, que pode evoluir para quadros graves e até levar a óbito.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, reforçou que o momento exige atenção. “Muitas pessoas deixam para viajar no Carnaval e acabam se deslocando para áreas onde há circulação do vírus. Como a vacina não tem efeito imediato, é essencial que a população procure as unidades o quanto antes para garantir a proteção necessária”, explicou.

Landim destacou ainda que a doença é evitável. “Temos uma vacina segura, eficaz e disponível gratuitamente pelo SUS. Nossa meta é ampliar a cobertura vacinal e reduzir ao máximo o risco de casos, principalmente neste período de maior mobilidade da população”, completou.

O secretário Diego Ferreira ressaltou que a prevenção deve ser prioridade. “A orientação é clara: quem ainda não se vacinou deve procurar uma unidade de saúde. Essa proteção é fundamental para quem vai viajar e também para quem permanece na cidade, já que o fluxo de pessoas aumenta muito durante o Carnaval”, afirmou.

Ferreira também enfatizou o esforço das equipes. “Estamos mobilizando nossas unidades, organizando o ‘Dia D’ e reforçando as orientações para que ninguém fique desprotegido. A vacina salva vidas e é um cuidado simples, mas que faz toda a diferença”, concluiu o chefe da pasta.

