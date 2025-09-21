Secretaria de Assistência de Suzano projeta novos programas e diagnóstico social até 2026

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, anunciou a arrecadação de recursos para o Banco da Cidadania, a promoção da capacitação dos funcionários da pasta, o segundo diagnóstico social do município e novas políticas para a população em situação de rua ainda neste semestre. Todas as entregas foram comunicadas durante o programa DS Entrevista, nesta última terça-feira (16).

De acordo com ele, a secretaria deve cumprir essas demandas ainda neste ano. “Acreditamos que até o fim de 2025 vamos começar a captar recursos e executar alguns dos projetos aprovados, voltados a crianças e adolescentes em diversos territórios da cidade”, afirmou.

Além disso, o segundo diagnóstico da assistência de Suzano deve sair até janeiro de 2026. “Vamos concluir esse diagnóstico, que é uma fotografia detalhada da situação da cidade em relação às políticas sociais, o que é ofertado e onde estão os déficits, no final do ano ou, no máximo, em janeiro”, explicou.

Outro tópico importante abordado por Garippo foi a situação das pessoas em vulnerabilidade social. “Estamos discutindo novas ações com o prefeito Pedro Ishi, que está empenhado em ampliar as estratégias de reinserção social. Essa é uma demanda urgente e vamos trabalhar para oferecer novas oportunidades a essas pessoas”, contou.

Moradores em situação de rua

Durante o programa, o secretário apontou que Suzano tem cerca de 405 pessoas registradas no Cadastro Único em situação de rua. “Nossa estimativa real é de aproximadamente metade disso, porque muitos fazem cadastro na cidade, mas não permanecem aqui”, avaliou. Ele também destacou: “Estamos finalizando uma sondagem de campo para atualizar esse dado; contudo, ainda é possível que até grupos da região da Cracolândia, em São Paulo, tenham migrado para cá”.

A cidade mantém dois serviços de acolhimento para a população em situação de rua: um abrigo próximo ao antigo Hospital das Clínicas e uma casa de passagem no Parque Maria Helena. Nesses espaços, os atendidos têm acesso a alimentação, higiene, documentação, atendimento social, encaminhamentos de saúde, reinserção familiar e até oportunidades de capacitação. Garippo reforçou o compromisso da pasta com a população. “Nosso foco é ofertar reinserção social. É importante dizer que muitos moradores de rua têm alta formação, alguns são bilíngues, outros têm curso superior, já viajaram para fora do país. Mas, por rupturas em suas rotinas, acabaram nessa situação”, afirmou.

Cadastro Único

Garippo apresentou levantamento de dados sobre o Cadastro Único de Suzano. Hoje são cerca de 54 mil famílias cadastradas, o que corresponde a aproximadamente 135 mil pessoas. Destas, 23 mil recebem o Bolsa Família, com valor médio de R$ 600 mensais, e cerca de 9.500 recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com mais de 65 anos sem condições financeiras e pessoas com deficiência que não podem trabalhar.