Cidades

Secretaria de Cultura divulga agenda do Carnaval 2026 em Suzano

Iniciativas gratuitas ocupam espaços culturais do centro e do Parque Max Feffer entre 5 e 17 de fevereiro com exposições, concursos e atrações musicais

03 fevereiro 2026 - 21h30Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou a programação oficial do Carnaval 2026, que ocorre entre os dias 5 e 17 de fevereiro, com atividades gratuitas em diferentes equipamentos culturais do município. A agenda inclui exposição temática, final do Concurso de Marchinhas, concursos de fantasias, aulas abertas, apresentações de DJs, bandas e baterias de escolas de samba, com ações concentradas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no Casarão das Artes e no Pavilhão Zumbi dos Palmares, localizado no Parque Max Feffer..

A programação tem início nesta quinta-feira (05/02), às 18 horas, com a abertura da exposição “Brasil Fantástico – Carnaval, teatro e devoção na obra de Antônio Nicodemo”, no Salão de Artes Antônio Palomares, no Centro Cultural Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). A mostra permanece aberta para visitação até o dia 27 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, convidando o público a mergulhar no universo do Carnaval brasileiro por meio das artes visuais.

Na sexta-feira (13/02), às 19 horas, o destaque é a final do Concurso de Marchinhas, que acontece no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 – Centro), reunindo os trabalhos finalistas e celebrando a tradição musical carnavalesca.

As atividades no Pavilhão Zumbi dos Palmares (avenida Senador Roberto Simonsen, 90) têm início no sábado (14/02) e seguem até a terça-feira (17/02), sempre com programação ao longo do dia. No sábado, o público poderá participar da aula aberta de ritmos brasileiros, das 10 às 12 horas, seguida pela apresentação do DJ André Barbosa. À tarde, das 13h30 às 15 horas, ocorre o Concurso de Fantasias Infantil, voltado para crianças de 3 a 11 anos. Na sequência, acontecem as baterias show, com o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Leandro de Itaquera, às 15 horas, e, às 16 horas, com a Unidos do Peruche.

No domingo (15/02), a programação segue o mesmo formato no período da manhã, com aula aberta de ritmos brasileiros, das 10 horas ao meio-dia, e apresentação do DJ André Barbosa, do meio-dia às 13h30. O Concurso de Fantasias, desta vez voltado para participantes a partir de 12 anos, ocorre das 13h30 às 15 horas, seguido pelo show de Natalie e Banda, às 15 horas, e pela bateria show da Gres Acadêmicos do Tatuapé, às 16 horas.

O encerramento da programação acontece na terça-feira (17/02), com mais uma aula aberta de ritmos brasileiros, das 10 horas ao meio-dia, seguida da apresentação dos finalistas do Concurso de Marchinhas, às 13 horas. Às 14 horas, o DJ Zooza comanda a atividade “Clássicos do Carnaval para Dançar”, com participação de dançarinos. A agenda continua com a Micareta Rockblox, das 15h30 às 16h30, e se encerra com o Swingueira Samba Show, às 16h30.

Com uma agenda diversificada e voltada para diferentes públicos e faixas etárias, o Carnaval 2026 em Suzano evidencia a atuação da administração municipal na promoção do acesso à cultura, na valorização das manifestações artísticas tradicionais e na oferta de opções gratuitas de lazer para a população durante o período festivo.

Para a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, o Carnaval representa um tempo de encontro, ocupação dos espaços e construção de memórias coletivas. “O Carnaval permite que as pessoas vivenciem a cidade de outro jeito, com mais troca, alegria e proximidade. É quando a cultura sai do palco e se mistura com o cotidiano, criando experiências que ficam na lembrança e fortalecem o vínculo das pessoas com os espaços culturais”, pontuou.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou o trabalho de planejamento e a estrutura necessária para a realização das atividades. “A organização dessa agenda envolveu logística, definição de espaços e cuidado com cada detalhe, para garantir atividades gratuitas, bem distribuídas e com condições adequadas de funcionamento, permitindo que a população participe com tranquilidade”, finalizou o titular da pasta.

