Secretaria de Educação reforça importância do comparecimento no Saeb

A Secretaria de Educação de Suzano reforça junto a famílias e estudantes a importância do comparecimento e participação nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão realizadas até o dia 31 deste mês. O calendário pode ser visualizado na tabela abaixo, onde constam as datas em que as avaliações ocorrerão em cada unidade.

Os resultados das provas apresentarão o retrato da qualidade de ensino na rede e no Brasil, sendo aplicada em 31 escolas municipais de Suzano e abrangendo 2.355 estudantes, incluindo 2.335 do 5º ano do ensino fundamental, que é o público-alvo, e 20 do 2º ano, em caráter amostral.

O Saeb é um instrumento do governo federal utilizado para acompanhar as metas educacionais e orientar políticas públicas do município e do País. Seus resultados são usados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que tem o objetivo de apoiar o planejamento pedagógico das escolas, identificar desigualdades e direcionar recursos para melhorar a educação.

O conjunto de avaliações externas em larga escala permite que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, realize um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes, refletindo os níveis de aprendizagem demonstrados.

No contexto local, a rede municipal de ensino de Suzano tem feito um trabalho voltado ao desenvolvimento de habilidades para proporcionar aprendizagem aos alunos. Para isso, os educadores participam de encontros formativos, planejamentos bimestrais para utilização dos materiais de apoio pedagógico, incluindo a plataforma Matific, e de materiais didáticos do Movimento do Aprender, além de projetos relacionados às especificidades dos territórios. O processo de acompanhamento das aprendizagens é realizado pelo Sistema de Informatizado Municipal de Avaliação da Educação Básica (Simaeb).

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães destacou que a presença de todos é fundamental no dia das avaliações. “Esse exame tem caráter nacional e busca promover melhorias para ensino. Os estudantes e as famílias devem se atentar aos dias em que os exames serão aplicados nas unidades onde estão matriculados, para evitarem as faltas”, reforçou a titular da pasta.

Calendário

20 de outubro: Escolas Municipais Liuba Pizzolito (rua Genuíno Antônio da Silva, 100 - Jardim das Lavras Mirim); Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 - Jardim Belém); Samira Antoun Bou Assi (rua Antonio Jorge, S/N - Chácaras Nova Suzano); Paulo Henrique Barreiros -amostragem- (avenida Joaquim Marques de Queiróz, 71 - Parque Residencial Samambaia); Victor Salviano (rua Mário Bochetti, 385 - Cidade Miguel Badra).

21 de outubro: Escolas Municipais Abrão Salomão Domingues (rua Maria José de Campos, 291 Jardim Tabamarajoara) Paulo Henrique Barreiros -amostragem- (avenida Joaquim Marques de Queiróz, 71 - Parque Residencial Samambaia); Ruy Ferreira Guimarães (rua Nove, 1 - Jardim São Bernardino).

22 de outubro: Escolas Municipais Sônia Regina Alonso Ostermayer (rua Nhonhô de Lima, 295 - Recanto São José); Therezinha Pereira Lima Muzel (rua Turquia, 555 - Jardim São José).

23 de outubro: Escolas Municipais Santina Marotto Iório (rua Norberto da Silveira, 153 - Jardim Gardênia Azul); Célia Pereira de Lima (rua Rio Grande do Norte, n° 90 - Jardim Cacique); vereador Waldemar Calil (Av. Katsutoshi Naito, 955 - Cidade Boa Vista).

24 de outubro: Escolas Municipais Lídia Lima da Silva (rua Maria Aparecida da Silva Bezerra, 6230 - Jardim Planalto); Nereide do Carmo Peronti Sasso (rua Cachoeira, 33 - Jardim Monte Cristo); Augustinha Raphaela Maida Molteni (rua Condé Domingos Papaiz, 103 - Jardim Natal); Isaías Martinelli Gama (rua Maria de Souza Assis, 36 - Jardim Nova América); José Celestino Sanches (rua Paulo Sampaio, 50 - Jardim Varan); Ignez de Castro Almeida Mayer (rua Formosa, 200 - Cidade Boa Vista); Manoel Vicente Ferreira Filho (rua Liberdade, 232 - Vila Helena); Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto, Estrada, 6000 - Fazenda Aya); Mércia Amaral Andrade de Brito (rua Isabel Castanheda Mayer, 198 - Parque Residencial Casa Branca); Damásio Ferreira dos Santos (rua Maria Edvan de Oliveira Inácio, 175 - Vila Sol Nascente); Sérgio Simão (rua Roberto Ferreira Ribas, 101 - Jardim Europa).

28 de outubro: Escolas Municipais Ângela Martins de Oliveira (rua Ortêncio Ribeiro da Cruz, 95 - Jardim Dora); Maria Odete Cara Gouvêa (rua Guenter Koralewski, 575 - Jardim do Lago).

29 de outubro: Escolas Municipais Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Jardim Santa Helena); Antonio Maschietto (rua Vicente Scálice, 453 - Jardim Santa Inês).

30 de outubro: Escolas Municipais Antônio Carlos Mayer (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 135 - Jardim Maitê); Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida (estrada dos Moreiras, 2540 - Bairro dos Moreiras); Adélia de Lima Franco (rua Benedito de Lima Franco, 305 - Jardim Amazonas); Ana Rita Gomes (rua Mauro Bonifácio de Souza, 169 - Jardim Margareth).