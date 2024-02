Secretaria de Saúde está sob nova gestão a partir desta quinta-feira

Pedro Ishi encerrou sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (29/02) após concluir obras em 16 polos de atendimento em três anos e liderar a “Virada da Vacina” contra a Covid-19 e alcançar recordes de serviços prestados. A partir de março, ele cumprirá seu último ano de mandato como vereador na Câmara de Suzano, cargo para o qual foi eleito em 2020. O novo titular da pasta será o diretor médico Diego Ferreira, que foi coordenador da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano nos últimos sete anos.

Para a cidade, o legado está no avanço expressivo na capacidade de atendimento da rede municipal, que foi consolidado com as grandes entregas realizadas, especialmente em 2023. No mês de março, foi inaugurada a tão esperada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no Jardim Revista, encerrando com final feliz uma lenda que durou mais de dez anos. O equipamento localizado no número 200 da rua Guarani chegou a 570 mil atendimentos em menos de dez meses de funcionamento.

O trabalho de Pedro Ishi também contribuiu para a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), instalado nas dependências do antigo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), na rua Dr. Prudente de Morais, 2.200, na Vila Amorim. Com 179 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o local atenderá pacientes encaminhados via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) e contará, neste primeiro momento, com clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia.

“Conseguimos colocar fim aos impasses que envolviam esses dois importantes equipamentos, que colocaram a Saúde de Suzano em outro patamar. Trabalhamos muito com o prefeito para garantirmos esses avanços para a cidade, proporcionando a assistência e o acolhimento que a nossa população merece. A região norte passou a ter uma referência em Saúde, com a UPA do Revista, e Suzano passou a ser uma referência para o Alto Tietê, com o HRAT”, frisou Ishi.

Já neste ano de 2024, em janeiro, o então secretário inaugurou a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa. Com atendimento exclusivo para o público feminino da cidade, o equipamento tem capacidade para realizar até 120 consultas médicas mensais e receber aproximadamente 50 pacientes por semana, para avaliação psicossocial. Além do planejamento familiar, a unidade acolhe mulheres com pré-natal de alto risco, que precisam de coleta de Papanicolau, ultrassonografia, implantação de Diu e Implanon.

Outro marco da gestão Ishi na Saúde foi o lançamento oficial do novo laboratório de análises clínicas do município, ocorrido em junho de 2022. A unidade anexa à Santa Casa passou a absorver as demandas de emergência, do Pronto-Socorro Adulto e Infantil e das alas da Santa Casa, realizando aproximadamente 30 mil acolhimentos por mês. Numa média diária, o índice chega a mil pedidos, sendo que o novo local está apto a realizar mais de 50 tipos de exames, contemplando análises bioquímicas, hematológicas, microbiológicas e urinálises.

“Nossa gestão foi marcada pelo desenvolvimento em todos os setores da pasta de Saúde. Direcionamos nossos esforços para a Rede de Urgência e Emergência (RUE), para as especialidades médicas e para os postos de saúde da rede municipal. Contemplamos todas as regiões da cidade, com novos serviços e novas instalações. Suzano tem colhido os frutos desse trabalho, que foi alcançado com muita dedicação e empenho de toda a equipe. E tudo isso foi obtido graças à liderança e à determinação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a quem agradeço por ter me confiado essa importante missão que cumpri ao longo de três anos”, declarou o então secretário.

Ao longo dos três anos em que ficou à frente da pasta, ele garantiu importantes investimentos na Atenção Básica. Duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram inauguradas, no Jardim Dona Benta e no Jardim Monte Cristo, e outras quatro UBSs foram revitalizadas, no Jardim Vitória, no Jardim Alterópolis, no Parque Residencial Casa Branca e no Tabamarajoara. Ainda foram proporcionadas melhorias nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, e no Jardim Europa. Também passaram por intervenções para melhor atendimento ao público, o Laboratório Municipal, Ambulatório de Tisiologia, o Pronto-Socorro (PS) Infantil e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia.

Virada da Vacina

Para agilizar a proteção da população suzanense em meio à pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde, sob a condução de Pedro Ishi, realizou em junho de 2021 a primeira edição da chamada “Virada da Vacina”. A ação especial teve 35 horas de duração, com atendimento ininterrupto entre 8 horas do dia 17 às 19 horas do dia 18 deste mês. A atividade contemplou taxistas, motoristas e cobradores dos transportes coletivo; pessoas com idade de 55 anos ou mais com ou sem comorbidades; e os profissionais da Educação maiores de 18 anos. O evento foi sediado na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com a oferta do sistema drive-thru pela avenida Brasil.

Dois meses depois, a pasta promoveu a segunda edição da “Virada da Vacina”. A megaoperação também concentrada na Arena Suzano se iniciou às 8 horas de 6 de agosto e se estendeu até as 17 horas do dia seguinte, contando com mais de 36 horas ininterruptas de atendimento. Desta vez, o foco da ação foi a oferta da segunda dose e a contemplação dos adultos maiores de 18 anos, com ênfase nos jovens de 18, 19 e 20 anos, totalizando 18.531 doses aplicadas.

Recordes

A gestão de Ishi à frente da Saúde também ficou marcada pelos recordes alcançados nos diversos setores da pasta, que garantiram o reconhecimento no Programa Previne Brasil. Com 8,66 pontos conquistados, Suzano foi a melhor colocada em todo o Estado de São Paulo no ranking regional dos Indicadores de Desempenho referente ao terceiro quadrimestre de 2023. A pontuação significa que o município conseguiu o melhor resultado na Saúde entre as cidades paulistas que têm mais de 250 mil habitantes, respeitando os critérios determinados pelo Ministério da Saúde.

No ano passado, foram registrados recordes nos serviços prestados pelo Laboratório Municipal, com 1,6 milhão de exames realizados; pela Rede de Urgência e Emergência (RUE), com 2.353.155 de atendimentos; e pela Atenção Primária, que fechou o ano com 69,5% de cobertura, 2.098.743 de procedimentos realizados e mais 28 médicos que chegaram pelo programa “Mais Médicos”. Ainda foram contabilizados recordes no abastecimento farmacêutico, que supriu 93% da cesta de medicamentos; e na regulação, que zerou a fila de espirometria e mamografia com os 103.540 exames que foram realizados.

Novo secretário

Para dar continuidade aos trabalhos na pasta da Saúde, foi convidado para estar à frente da gestão o médico ortopedista Diego Alves Ferreira, que já presta serviços para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano desde o primeiro ano de residência médica, em 2010, como plantonista. Ele assumiu o cargo de coordenador em janeiro de 2017, onde exerceu a função até o presente momento.

O novo secretário de Saúde de Suzano se formou em 2007, na cidade de Bragança Paulista, e, desde então, trabalhou em diversas unidades de referência do Estado de São Paulo. Em 15 anos de profissão, ele acumulou experiências nos Hospitais São Camilo, São Luiz, Cruz Azul, Independência e Luzia de Pinho Melo.

O conhecimento adquirido fez com que o então diretor médico da Saúde fosse convidado para assumir a pasta. Ele se diz pronto para o desafio, agradece o prefeito Rodrigo Ashiuchi pela oportunidade e parabeniza Pedro Ishi pelo trabalho. “Conheço muito bem a cidade e as características da Saúde do município. Acompanho de perto a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi desde 2017, quando assumi a coordenação da Santa Casa e desde então estou tendo a satisfação de poder contribuir com a qualidade assistencial que é oferecida em Suzano. Cumprimento Pedro Ishi pela parceria e pela condução das atividades nestes três anos. O município se encontra num outro estágio e vamos dar continuidade a esse trabalho”, pontuou o novo secretário.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a representatividade de Pedro Ishi para a história da Saúde de Suzano. “Por tudo que foi realizado neste período, podemos dizer que foi uma gestão única, que alcançou munícipes de todas as partes da cidade. Estivemos juntos o tempo inteiro e posso dizer que Pedro Ishi foi incansável nesta missão que lhe foi confiada. Fez um grande trabalho, que deixa um legado incrível para o município. Ele encerra a gestão com a sensação de dever cumprido. Tenho certeza que o Diego Ferreira vai manter o alto nível na condução da pasta, pois tem preparo, experiência e sensibilidade para assumir esta função. Suzano segue muito bem servida com mais um profissional que vai lutar pela melhoria da qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito.