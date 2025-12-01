Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Segurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila Urupês

Formatura reuniu alunos do 4º e do 5º anos e consolidou expansão do programa, que já alcançou 775 crianças neste ano; prefeito Pedro Ishi participou da solenidade

01 dezembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Segurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila UrupêsSegurança Cidadã forma mais 280 estudantes no projeto Guard na Vila Urupês - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã realizou, no último sábado (29/11), a formatura de 280 alunos da Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, que concluíram as atividades do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard). A cerimônia ocorreu na Escola Municipal Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês, reunindo familiares, professores, equipe pedagógica e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

O evento contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, e do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, dentre outras autoridades.

Ao longo das semanas de formação, as turmas do 4º e do 5º ano participaram de oficinas que abordaram situações comuns do cotidiano infantil, discutindo caminhos para escolhas seguras e saudáveis. Além disso, os alunos vivenciaram apresentações especiais da GCM, que aproximam a corporação da comunidade e reforçam o papel educativo da segurança pública.

Com a nova turma certificada, o programa alcança a marca de 775 estudantes formados ao longo deste ano, em quatro unidades escolares do município, fortalecendo sua atuação como uma das principais iniciativas de prevenção ao uso de drogas e de promoção da cidadania entre crianças do Ensino Fundamental.

Criado em 2017, o Guard é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, sendo conduzido pela GCM. O projeto trabalha temas como convivência social, empatia, respeito ao próximo, tomada de decisões responsáveis e prevenção às drogas por meio de atividades lúdicas, rodas de conversa, dinâmicas e ações práticas conduzidas pelos agentes da corporação.

A secretária de Educação reforçou que abordar o tema ainda na infância amplia o processo formativo dos estudantes e contribui para escolhas mais conscientes. “Quando esse assunto é trabalhado de forma orientada e pedagógica, as crianças se tornam mais preparadas para compreender o impacto de suas atitudes e para construir uma convivência mais responsável dentro da sociedade”, disse.

Já o secretário de Segurança Cidadã destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento integral dos estudantes e seu impacto direto na prevenção. “Com o projeto, temos ampliado o diálogo com as crianças sobre a importância da prevenção às drogas e o fortalecimento de valores que contribuem para uma convivência mais saudável e respeitosa. O sucesso do Guard demonstra que ações educativas bem estruturadas são capazes de transformar realidades e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os jovens”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito ressaltou a felicidade de ver os estudantes se formando. “É sempre uma grande alegria ver o impacto positivo que o Guard traz para os nossos alunos. A prefeitura segue trabalhando para oferecer uma cidade cada vez mais segura e estudantes cada vez mais conscientes”, finalizou Pedro Ishi.

Ainda participaram da formatura os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

