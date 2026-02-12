Serviços de capinação e roçagem são retomados em Suzano

As atividades de zeladoria foram retomadas em Suzano por meio da Troupe Brasil Ltda., empresa contratada de forma emergencial pela administração municipal. Depois dos serviços de varrição, que já haviam recomeçado na quarta-feira (11/02) no centro, foram reiniciadas as ações relacionadas à capinação e roçagem nesta quinta-feira (12/02), sendo vistoriadas pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O trabalho de capinação foi retomado pela Praça Sol Nascente e se estendeu ao longo do dia pela avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, inclusive com utilização de máquinas de corte Giro Zero, para garantir mais agilidade e produtividade no serviço.

As ações relacionadas à roçagem, além de contemplar a Praça Sol Nascente e a Marginal do Una, também alcançaram a região norte, se concentrando na avenida Francisco Marengo, próximo ao rio Tietê. Já as atividades referentes à varrição seguiram sendo promovidas no centro e também chegaram aos bairros Jardim Imperador e Jardim Casa Branca.

Outro serviço importante que foi executado pela Troupe Brasil ocorreu nos ecopontos, de forma a garantir a limpeza necessária para reabertura dessas unidades, o que deverá acontecer em breve. Nesta quinta, as equipes estiveram nas estruturas instaladas na Marginal do Una e no Parque Maria Helena e ainda chegarão, posteriormente, às três unidades restantes, no Jardim Dona Benta, no Boa Vista e no Miguel Badra.

Para esta sexta-feira (13/02), está prevista a retomada da limpeza dos bueiros, que começará pela região norte, mais especificamente na estrada do Furuyama e na rua da Alegria, no bairro Jardim Esperança II, com vistas a alcançar as demais localidades nos dias posteriores.

Todos os serviços de zeladoria passam a se integrar àqueles relacionados à coleta de lixo, que foram retomados na cidade na noite de terça-feira (10/02), após a assinatura do contrato realizado de forma emergencial com a Troupe Brasil.

Somente nas primeiras 24 horas de atuação, foram recolhidas 650 toneladas de lixo em 54 viagens realizadas em várias partes da cidade, mais do que o dobro da quantidade média diária que era coletada pela concessionária responsável pelo serviço até então, que era de 300 toneladas. Além da coleta domiciliar, os serviços garantiram a limpeza de feiras livres dos bairros Vila Amorim e do Residencial Nova América.

Vale destacar que, devido à grande quantidade de resíduos acumulados, caso não seja possível concluir integralmente determinado bairro no mesmo dia, a ação de coleta terá continuidade no dia seguinte, garantindo que todas as vias sejam atendidas.

O reforço deste trabalho foi necessário porque a empresa que deveria manter os serviços paralisou as atividades na última quinta-feira (05/02), mesmo recebendo os repasses em dia pela Prefeitura de Suzano. Por conta desta situação, a administração municipal decretou estado de calamidade ambiental e sanitária no município no domingo passado (08/02), por não execução do Termo de Concessão nº 177/2022.

O secretário frisou que a pasta está coordenando os serviços com o objetivo de normalizar a zeladoria na cidade e reduzir o acúmulo de resíduos nos diferentes bairros. “Estão sendo utilizados equipamentos novos e modernos para garantir que tudo seja regularizado o quanto antes, garantindo o bem-estar da população por conta da limpeza da cidade”, reforçou Samuel Oliveira.

Por sua vez, o prefeito destacou que todos os serviços estão sendo restabelecidos. “Estamos nas ruas vistoriando essa retomada para verificar o trabalho que está sendo feito para a regularização da coleta domiciliar e a zeladoria em nossa cidade. Na terça, começamos a retirada do lixo; na quarta, voltamos com a varrição; nesta quinta, reiniciamos a capinação, a roçagem e a limpeza dos ecopontos; já na sexta, volta ser feita a limpeza dos bueiros”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.