Cidades

Servidores homens lotam evento pelo fim da violência contra a mulher

Vice-prefeito Said Raful e secretário Garippo marcaram presença no encontro e reforçaram a importância da mobilização de todos para garantia de direitos e respeito à igualdade de gênero

11 dezembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Servidores homens lotam evento pelo fim da violência contra a mulherServidores homens lotam evento pelo fim da violência contra a mulher - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O encontro da campanha “Laço Branco”, organizado nesta quinta-feira (11/12) pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para reforçar o compromisso masculino pelo fim da violência contra a mulher, lotou o Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, com uma plateia composta majoritariamente por servidores homens da Prefeitura de Suzano.

O evento contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful, do titular da pasta responsável pela atividade, Geraldo Garippo, do controlador geral do município, César Braga, e do presidente da Câmara, Artur Takayama. Eles ressaltaram a importância de todos na luta pela garantia de direitos e pelo respeito à igualdade de gênero.

O encontro buscou ampliar o debate dentro do serviço público, fortalecendo o compromisso da administração municipal com a proteção das mulheres e o enfrentamento à violência. A proposta da formação foi estimular a reflexão a partir de vivências práticas, dinâmicas participativas e discussões sobre temas como desigualdade estrutural, patriarcado, socialização masculina e violência doméstica.

Para isso, foi convidado a dialogar com os presentes, o psicólogo e sociólogo Flávio Urra, coordenador do programa “E Agora, José?” e do curso Gênero e Masculinidades, iniciativas reconhecidas nacionalmente por abordarem de forma direta e educativa a desconstrução do machismo, a responsabilização de agressores e a construção de novas práticas masculinas.

O secretário afirmou que a campanha incentiva a denúncia, o acolhimento e a promoção de relações mais igualitárias. “Em Suzano, a iniciativa integra o conjunto de políticas públicas que vêm sendo fortalecidas pela administração municipal, especialmente no atendimento, acolhimento e prevenção à violência”, declarou.

Por sua vez, o vice-prefeito destacou a relevância desta mobilização. “Nosso compromisso é construir uma cidade em que todas as mulheres se sintam seguras. Para isso, precisamos de homens conscientes, preparados e dispostos a transformar atitudes no dia a dia. Esse encontro reforça que a mudança começa pela conscientização de todos”, ressaltou Said.

