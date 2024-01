Suzano é destaque em premiações e avança em importantes rankings

O ano de 2023 foi marcado por grandes conquistas para Suzano, que se destacou em importantes rankings e premiações, contando com avanços mensais que somam mais de dez triunfos alcançados ao longo dos últimos 12 meses. Entre as conquistas estão a liderança no ranking regional dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil 2023, o 13º melhor saneamento do País e a inédita certificação do Programa Município VerdeAzul (PMVA).

Logo em janeiro, Suzano foi classificada como aspirante a ser reconhecida como “Cidade Mil da Unesco”. A informação foi transmitida ao prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo coordenador do Comitê para América Latina e Caribe da Unesco Mil Alliance, Felipe Chibás Ortiz, durante o “IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade”, realizado em Havana, capital de Cuba.

Já em fevereiro, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) avaliou o posto “Sebrae Aqui” da unidade Norte do Centro Unificado de Serviços (Centrus) como o 18º melhor em todo o Estado de São Paulo, obtendo um índice superior a 97% de aprovação. O espaço, localizado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, dentro do Supermercado Nagumo, é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e garantiu destaque como um dos melhores do Alto Tietê.

No mês seguinte, Suzano esteve novamente entre as melhores cidades do País no levantamento nacional “Ranking do Saneamento”, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados. Em 2023, o município avançou uma posição, apresentando o 13º melhor saneamento do Brasil, se mantendo na liderança regional e único do Alto Tietê a configurar entre os 20 primeiros, estando à frente também de grandes capitais brasileiras.

Ainda em março, o Ambulatório de Tuberculose da Secretaria de Saúde foi premiado pelo trabalho de identificação de pacientes com a doença por meio de busca ativa de sintomáticos nas unidades da rede municipal. O atestado de qualidade do serviço suzanense veio do Programa Estadual de Controle da Tuberculose do Estado de São Paulo. Também no mês de março, o município apareceu pela terceira vez consecutiva no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), avançando 17 posições ao ocupar a 59ª colocação no levantamento desenvolvido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a organização Endeavor, voltada para o apoio ao empreendedorismo no País.

No quinto mês do ano, Suzano foi homenageada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) por sua contribuição ao esporte paralímpico. A cidade foi agraciada com a honraria “Parceiro do Esporte” por sua dedicação em prol do fomento do setor enquanto ferramenta transformadora na sociedade.

Abrindo o segundo semestre, em julho, a Prefeitura de Suzano foi premiada como uma das integrantes do programa “Recompondo Saberes”, também promovido pelo Sesi, em prol do combate à defasagem escolar. No mesmo mês, a Escola Municipal Professor Paulo Henrique Barreiros, no Parque Residencial Samambaia, venceu a “Gincana Cultural Xô Desperdício”, promovida pela EDP Brasil, e recebeu um sistema de geração de energia fotovoltaica.

Ainda em julho, Suzano foi destaque no índice que avalia a gestão de resíduos sólidos em todas as 645 cidades paulistas no ranking elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O município ficou na 2ª posição no Alto Tietê, integrando também o grupo de 173 que foram categorizados como “Gestão Eficiente”, o que representa a classificação máxima no Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR).

Caminhando para o fim do ano, em outubro, a Saúde suzanense conquistou o primeiro lugar no ranking regional dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil 2023, considerando a atuação ao longo do segundo quadrimestre do ano. A cidade obteve nota 8,65, sendo também o melhor resultado entre os municípios paulistas com mais de 250 mil habitantes, conforme critérios determinados pelo Ministério da Saúde.

Por fim, em dezembro, o Suzano foi certificada de forma inédita, com 88 pontos, no “Programa Município VerdeAzul (PMVA)” e ficou em 9º lugar no ranking das 65 cidades paulistas com população entre 100 e 500 mil habitantes. A certificação tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e a valorização da agenda ambiental.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, as conquistas alcançadas em 2023 refletem o êxito da gestão ao longo dos últimos anos. “Tivemos um período importante para colocar a cidade em ordem, atuando em atividades essenciais para que hoje possamos avançar colhendo os frutos da dedicação. Agora, a expectativa é para que em 2024 possamos fechar o mandato com ainda mais conquistas, com foco na construção de um legado para a população da cidade se orgulhar cada dia mais”, reforçou.