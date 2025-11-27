Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/11/2025
Cidades

Suzano é finalista em duas categorias do 2º Prêmio Inova Educação

Evento realizado pelo Condemat+, em Mogi das Cruzes, reconheceu boas práticas em cultura digital das Escolas Municipais Vera Lúcia Miranda e Damásio Ferreira

26 novembro 2025 - 07h00Por de Suzano
Suzano é finalista em duas categorias do 2º Prêmio Inova EducaçãoSuzano é finalista em duas categorias do 2º Prêmio Inova Educação - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino de Suzano para fortalecimento da cultura digital foi reconhecido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) por meio do 2º Prêmio Inova Educação, que foi realizado nesta segunda-feira (24/11), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

A cidade foi uma das três finalistas, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes, nas duas categorias que compuseram a iniciativa “Práticas Pedagógicas” e “Práticas de gestão”. Para celebrar a conquista, compareceram à cerimônia o prefeito Pedro Ishi e a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães.

Suzano inscreveu três dos 36 projetos avaliados no prêmio, colocando dois deles entre os melhores. Um deles foi o projeto “Território: Minha Casa e Minha Vizinhança”, que foi desenvolvido com crianças de 4 e 5 anos da Escola Municipal Professora Vera Lucia Miranda. O outro foi “Eleição do Conselho Mirim”, que foi desenvolvido pelo coordenador Fábio Leandro Druzian e todos os professores da escola Damásio Ferreira dos Santos.

O trabalho da Vera Lúcia Miranda surgiu da curiosidade dos estudantes em reconhecer o território onde vivem e compreender o trajeto entre suas casas e a escola, especialmente durante o período em que estavam realocados em outra unidade devido a reformas. Utilizando a ferramenta digital Google Maps, projetada na televisão, as crianças puderam visualizar suas residências, a escola de origem, a escola provisória, o percurso realizado de ônibus e os principais pontos do bairro.

Já o projeto da Damásio Ferreira incluiu a construção de uma urna eletrônica e o uso de ferramentas digitais para divulgação das propostas, organização dos dados e participação dos alunos, incluindo crianças surdas. A ação incentivou o uso consciente das tecnologias, a comunicação entre os estudantes e a mobilização coletiva. O Conselho Mirim eleito atuará na escola com ações voltadas à prevenção do bullying e cyberbullying, ao uso adequado das redes sociais e à criação da bandeira da unidade escolar.

As duas propostas se inseriram no conceito desta iniciativa, que foi criada para reconhecer, compartilhar e valorizar experiências inovadoras desenvolvidas pelas redes municipais de ensino da região. Neste ano, o tema central do prêmio foi “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”, e incentivou as reflexões e trocas sobre práticas que aproximam o ensino das novas tecnologias e do universo digital, fortalecendo o protagonismo de alunos e professores no processo de aprendizagem.

A secretária Renata afirmou que Suzano tem agregado aspectos diferenciados na formação dos alunos da rede municipal. “Este é um momento especial, que reforça o compromisso da nossa rede com a inovação e com o fortalecimento da cultura digital nas escolas. Parabéns aos nossos educadores, gestores e estudantes que se dedicam diariamente para transformar a aprendizagem e inspirar novas práticas em sala de aula”, declarou.

Por sua vez, o prefeito destacou que o prêmio é um incentivo ao contínuo desenvolvimento das boas práticas de ensino em toda a região. “Agradeço ao Condemat+ e à Câmara Técnica de Educação pela organização deste grande evento. Parabenizo toda a equipe da Educação pelo reconhecimento de suas ações, que aprimoram a experiência do aluno em sala de aula, e garantindo uma formação mais completa e adequada às transformações do mundo moderno”, ressaltou Pedro Ishi.

