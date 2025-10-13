Suzano é homenageada pelo Tribunal de Contas entre as 25 cidades paulistas com melhor gestão efetiva

A Prefeitura de Suzano foi uma das 25 administrações municipais paulistas homenageadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) pelo desempenho efetivo na gestão pública, com base nos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) referentes ao exercício de 2024. O reconhecimento foi entregue nesta segunda-feira (13/10), durante o evento de celebração dos dez anos desta ferramenta, realizado no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Mello, na sede do TCE-SP, na capital.

Entre os 644 municípios avaliados, apenas 25 foram homenageados por se destacarem pela qualidade da gestão e pela consolidação de políticas públicas eficientes. O prefeito Pedro Ishi representou Suzano no evento, recebendo uma placa que destaca o município suzanense como um dos melhores do Estado.

Em sua fala, o chefe do Executivo disse que o reconhecimento do TCE é resultado de uma gestão comprometida e de um trabalho conjunto das secretarias municipais. “Suzano se orgulha de estar entre as 25 cidades homenageadas pelo TCE-SP. Isso mostra que o planejamento e a boa governança têm sido marcas da nossa administração, construída sobre bases sólidas desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Esse reconhecimento é um incentivo para continuarmos evoluindo e entregando resultados à população”, afirmou.

Avanço

O reconhecimento do TCE-SP confirma a evolução de Suzano na última década, consolidando um modelo de administração pública moderna e planejada. Segundo o levantamento oficial, o município atingiu a nota “B” (Gestão Efetiva) no IEG-M 2024, a melhor classificação do Alto Tietê, estando entre os 25 melhores municípios do Estado.

O levantamento mostra que a cidade melhorou ou manteve bom desempenho em todos os eixos de gestão, com destaque para Planejamento, Fiscal, Saúde e Tecnologia da Informação. No eixo de Planejamento (i-Plan), o município evoluiu do conceito “C”, mantido entre 2015 e 2023, para “B” em 2024, evidenciando avanços no planejamento orçamentário, na integração entre secretarias e no acompanhamento das metas do Plano Plurianual (PPA).

Em Gestão Fiscal (i-Fiscal), Suzano manteve estabilidade com nota “B”, demonstrando equilíbrio financeiro, responsabilidade fiscal e eficiência na arrecadação e aplicação de recursos. Já na área da Educação (i-Educ), o município apresenta desempenho “C+”.

Na Saúde (i-Saúde), a cidade manteve “B”, o que reflete a ampliação de serviços, a descentralização de atendimentos e melhorias na atenção básica. Em Meio Ambiente (i-Amb), manteve o conceito “C+”.

O indicador de Cidades Protegidas (i-Cidade) obteve nota “B+”, uma das melhores da região, com destaque para o trabalho da Defesa Civil, o fortalecimento da segurança urbana e as políticas preventivas. Por fim, em Governança em Tecnologia da Informação (i-Gov TI), Suzano avançou de “C” em 2015 para “B+” em 2024, demonstrando a consolidação de sistemas digitais e a integração de dados voltada ao aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

Reconhecimento

Durante a cerimônia, a presidente do TCE-SP, conselheira Cristiana de Castro Moraes, destacou que o IEG-M se tornou um instrumento de aprimoramento e referência para as administrações municipais. “Os prefeitos passaram a utilizar o índice como ferramenta de aperfeiçoamento da gestão pública. O IEG-M se tornou uma bússola do Tribunal de Contas para identificar pontos críticos e promover melhorias. Ele mostra a qualidade dos investimentos na vida do cidadão, fortalece o controle social e auxilia os municípios com dados sensíveis e conscientes”, afirmou.

O coordenador do IEG-M e conselheiro do TCE-SP, Sidney Beraldo, reforçou que o reconhecimento aos 25 municípios é um gesto de valorização das boas práticas de gestão e de incentivo à governança responsável. O governador Tarcísio de Freitas, presente ao evento, destacou o esforço das administrações municipais em buscar eficiência na aplicação dos recursos públicos. “Os prefeitos homenageados são exemplos de compromisso e superação. Sabemos o quanto cada município tem se dedicado e investido para oferecer melhores serviços. Essa homenagem é mais do que um reconhecimento, é uma forma de valorizar o trabalho diário e o esforço de cada gestor público”, afirmou.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, ressaltou o papel transformador do índice na administração pública e citou a trajetória de Suzano como exemplo de gestão contínua e eficiente. “Em dez anos, vimos o quanto o IEG-M se tornou essencial para o Tribunal de Contas e para os municípios. Ele é uma ferramenta que colabora para a consolidação de políticas públicas efetivas. Destaco o exemplo de Suzano, que, sob a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, foi reconstruída após anos de abandono, e hoje, com o prefeito Pedro Ishi, mantém um trabalho que merece ser aplaudido”, declarou.

Em suas palavras finais, o chefe do Executivo agradeceu o empenho de todos os servidores municipais e reconheceu o legado deixado pela gestão anterior. “Essa homenagem pertence a todos que fazem parte da Prefeitura de Suzano. Cada secretaria, cada servidor e cada colaborador contribuíram para que chegássemos até aqui. Recebo essa conquista com gratidão e, ao mesmo tempo, com o compromisso de seguir avançando. É também um reconhecimento ao trabalho realizado pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que iniciou um processo de transformação administrativa que hoje seguimos ampliando. Suzano vive um novo momento, com responsabilidade, eficiência e resultados concretos para a população”, concluiu Pedro Ishi.

O prefeito esteve acompanhado do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do assessor da Secretaria de Governo, Marcos Vieira; do assessor estratégico da Secretaria de Assuntos Jurídicos, José Serafim da Silva Júnior; e do coordenador do Sistema de Controle Interno, Ricardo Elias Alves.

Sobre

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) foi criado em 2015 e, ao longo de uma década, se consolidou como um dos principais instrumentos de diagnóstico e transparência da gestão pública paulista. O reconhecimento concedido pelo TCE-SP representa um agradecimento às administrações que compreendem e aplicam a boa governança como ferramenta de transformação social e administrativa.