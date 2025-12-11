Suzano garante R$ 1 milhão em emenda e fortalece políticas ambientais junto ao governo federal

A Prefeitura de Suzano garantiu R$ 1 milhão em emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino para novos investimentos no município após agenda técnica realizada nesta quarta-feira (10/12) em Brasília. Representando a gestão do prefeito Pedro Ishi, o titular da pasta municipal de Meio Ambiente, André Chiang, participou de reuniões estratégicas com autoridades do governo federal e do Congresso Nacional, voltadas à captação de recursos e ao fortalecimento das políticas públicas ambientais.

O valor da emenda foi assegurado durante encontro com o deputado Marcio Alvino. Os recursos serão destinados a projetos sustentáveis e melhorias estruturais no município, contribuindo para ações de conservação, infraestrutura e fortalecimento da agenda verde.

“Foi uma agenda extremamente produtiva, na qual tive a honra de representar nosso prefeito Pedro Ishi e o sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que seguem liderando um trabalho comprometido com o futuro da cidade. A confirmação dessa emenda é fruto de uma articulação séria e responsável, que garante mais estrutura e capacidade de ação para a nossa pasta. Agradeço ao deputado Marcio Alvino pela confiança e parceria em favor de Suzano”, afirmou Chiang.

Por sua vez, Marcio Alvino ressaltou a seriedade da gestão de Suzano e o alinhamento do município com as pautas ambientais. Ele reforçou a confiança no trabalho realizado pela administração local e destacou o histórico de avanços desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que, segundo ele, segue com continuidade e responsabilidade sob o comando do prefeito Pedro Ishi.

“Encaminho essa emenda com a confiança de que será aplicada com responsabilidade em ações que fazem a diferença para a população. Suzano é um exemplo de gestão séria, com grandes avanços conquistados na área ambiental desde a administração do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que hoje têm continuidade sob a liderança de Pedro Ishi. Agradeço a reunião com o secretário André Chiang e reforço nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade”, afirmou o parlamentar.

Além da agenda no Legislativo, o secretário também esteve no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, onde foi recebido pela coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, Karine Lopes, e pelo assessor técnico Daniel Farias. Na oportunidade, foram debatidos os programas federais voltados à sustentabilidade urbana, apoio técnico aos municípios e acesso a recursos internacionais.

A reunião teve como foco conectar Suzano às políticas nacionais de adaptação às mudanças climáticas, infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, com destaque para o reconhecimento da cidade como referência em gestão de resíduos sólidos e ações ambientais.

De acordo com o secretário, o município seguirá ampliando sua atuação técnica junto ao governo federal. “Suzano tem obtido resultados expressivos nas políticas ambientais, sendo reconhecida por boas práticas como os ecopontos, o ‘Cata-Treco’, a ‘Caçamba Verde’ e a gestão de resíduos, além do primeiro lugar nacional entre mais de 400 cidades no ranking de destinação adequada de lixo. Nosso compromisso é seguir inovando, buscando recursos e fortalecendo a agenda ambiental com base técnica, cooperação e planejamento. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi e ao sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi”, concluiu Chiang.

A articulação em Brasília reforça o trabalho conjunto entre as esferas municipal, estadual e federal na construção de um futuro sustentável e resiliente para Suzano.