Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias

Contratação emergencial da empresa Troupe Brasil viabilizou retomada de serviços de coleta na cidade com 171 viagens entre terça (10/02) e sexta-feira (13/02)

13 fevereiro 2026 - 18h16Por da Reportagem Local
Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três diasSuzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano garantiu o recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias. A retomada dos serviços de coleta domiciliar, viabilizados pela contratação emergencial da empresa Troupe Brasil Ltda., alcançou as três regiões da cidade por meio de 171 viagens, realizadas entre a noite de terça (10/02) e a tarde de sexta-feira (13/02) desta semana.

Houve um aumento gradativo de mobilização das equipes nesse período. Entre terça e quarta (11/02) à noite, foram recolhidas 650 toneladas em 54 viagens; entre quarta à noite e quinta (12/02) à noite, foram retiradas 684 toneladas em 57 viagens; e entre a quinta à noite e sexta à tarde, foi garantida a coleta de 720 toneladas em 60 viagens. A quantidade de lixo retirado das ruas superou o dobro da média diária anterior, de 300 toneladas.

Paralelamente ao trabalho relacionado à coleta domiciliar, a administração municipal foi retomando os serviços referentes à zeladoria nesse intervalo de tempo. Ainda na quarta-feira, começou a varrição no centro, que se estendeu para o Jardim Imperador e Jardim Casa Branca nos dois dias seguintes. Nesta data, também foi proporcionada a limpeza das feiras livres, dos bairros Vila Amorim e do Residencial Nova América.

Já na quinta-feira começou a capinação na Praça Sol Nascente e na avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, assim como a roçagem nestas duas localidades e ainda na avenida Francisco Marengo, próximo ao rio Tietê.

Na quinta-feira também foi iniciada a limpeza dos ecopontos, começando pelas unidades localizadas na Marginal do Una e no Parque Maria Helena. Já nesta sexta-feira, o trabalho também passou a contemplar as estruturas instaladas no Jardim Dona Benta, no Boa Vista e no Miguel Badra. Assim que a limpeza estiver totalmente concluída, estes pontos serão novamente reabertos, para que a população possa realizar o descarte adequado.

O reforço deste trabalho foi necessário porque a empresa que deveria manter os serviços em dia paralisou as atividades na última quinta-feira (05/02), mesmo recebendo os repasses em dia pela Prefeitura de Suzano. Por conta desta situação, a administração municipal decretou estado de calamidade ambiental e sanitária no município no domingo passado (08/02), por não execução do Termo de Concessão nº 177/2022.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho tem sido intenso nas ruas para que a cidade pudesse estar com a coleta e a zeladoria em dia o mais rapidamente possível. “Estamos inteiramente mobilizados desde que aconteceu a paralisação por parte da empresa que era responsável por essas atividades. Agora, estamos colocando a cidade em ordem e restabelecendo os serviços necessários”, reforçou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal está dando a resposta devida diante dos desafios que se apresentaram. “Não medimos esforços para dar o suporte a população e cuidar da cidade neste momento. Estivemos com muitas equipes nas ruas para retomar a limpeza das vias o quanto antes. Acompanhamos de perto cada etapa do trabalho e pudemos notar que toda essa mobilização deu resultado, ao alcançarmos a marca de duas mil toneladas de lixo recolhidas”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Vale destacar que a população pode tirar dúvidas sobre os serviços de coleta e zeladoria por meio do telefone 0800-333-0022, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 18 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus
Jovem aprendiz

Processo de recrutamento para vagas de jovem aprendiz reúne 360 candidatos no Centrus

Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos
Cidades

Primeira edição de 2026 do Polo de Empregabilidade Inclusiva dobra número de atendimentos

Transporte orienta motoristas sobre 'Lei Seca' para reforçar conscientização durante o Carnaval
Cidades

Transporte orienta motoristas sobre 'Lei Seca' para reforçar conscientização durante o Carnaval

Via Dutra e Rio-Santos devem ter movimento intenso nesta sexta e sábado
Trânsito

Via Dutra e Rio-Santos devem ter movimento intenso nesta sexta e sábado

Tudo pronto para o "Carnaval é Agora 2026" em Ferraz de Vasconcelos
Ferraz

Tudo pronto para o "Carnaval é Agora 2026" em Ferraz de Vasconcelos

Homem é preso após desferir socos em sua companheira, em Suzano
Polícia

Homem é preso após desferir socos em sua companheira, em Suzano