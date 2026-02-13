Suzano garante recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias

A Prefeitura de Suzano garantiu o recolhimento de 2 mil toneladas de lixo das ruas em menos de três dias. A retomada dos serviços de coleta domiciliar, viabilizados pela contratação emergencial da empresa Troupe Brasil Ltda., alcançou as três regiões da cidade por meio de 171 viagens, realizadas entre a noite de terça (10/02) e a tarde de sexta-feira (13/02) desta semana.

Houve um aumento gradativo de mobilização das equipes nesse período. Entre terça e quarta (11/02) à noite, foram recolhidas 650 toneladas em 54 viagens; entre quarta à noite e quinta (12/02) à noite, foram retiradas 684 toneladas em 57 viagens; e entre a quinta à noite e sexta à tarde, foi garantida a coleta de 720 toneladas em 60 viagens. A quantidade de lixo retirado das ruas superou o dobro da média diária anterior, de 300 toneladas.

Paralelamente ao trabalho relacionado à coleta domiciliar, a administração municipal foi retomando os serviços referentes à zeladoria nesse intervalo de tempo. Ainda na quarta-feira, começou a varrição no centro, que se estendeu para o Jardim Imperador e Jardim Casa Branca nos dois dias seguintes. Nesta data, também foi proporcionada a limpeza das feiras livres, dos bairros Vila Amorim e do Residencial Nova América.

Já na quinta-feira começou a capinação na Praça Sol Nascente e na avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, assim como a roçagem nestas duas localidades e ainda na avenida Francisco Marengo, próximo ao rio Tietê.

Na quinta-feira também foi iniciada a limpeza dos ecopontos, começando pelas unidades localizadas na Marginal do Una e no Parque Maria Helena. Já nesta sexta-feira, o trabalho também passou a contemplar as estruturas instaladas no Jardim Dona Benta, no Boa Vista e no Miguel Badra. Assim que a limpeza estiver totalmente concluída, estes pontos serão novamente reabertos, para que a população possa realizar o descarte adequado.

O reforço deste trabalho foi necessário porque a empresa que deveria manter os serviços em dia paralisou as atividades na última quinta-feira (05/02), mesmo recebendo os repasses em dia pela Prefeitura de Suzano. Por conta desta situação, a administração municipal decretou estado de calamidade ambiental e sanitária no município no domingo passado (08/02), por não execução do Termo de Concessão nº 177/2022.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, frisou que o trabalho tem sido intenso nas ruas para que a cidade pudesse estar com a coleta e a zeladoria em dia o mais rapidamente possível. “Estamos inteiramente mobilizados desde que aconteceu a paralisação por parte da empresa que era responsável por essas atividades. Agora, estamos colocando a cidade em ordem e restabelecendo os serviços necessários”, reforçou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal está dando a resposta devida diante dos desafios que se apresentaram. “Não medimos esforços para dar o suporte a população e cuidar da cidade neste momento. Estivemos com muitas equipes nas ruas para retomar a limpeza das vias o quanto antes. Acompanhamos de perto cada etapa do trabalho e pudemos notar que toda essa mobilização deu resultado, ao alcançarmos a marca de duas mil toneladas de lixo recolhidas”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Vale destacar que a população pode tirar dúvidas sobre os serviços de coleta e zeladoria por meio do telefone 0800-333-0022, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 18 horas.