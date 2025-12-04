Suzano, Itaquá, Mogi e Ferraz estão entre as 50 campeãs de emprego

Suzano, Itaquá, Mogi e Ferraz estão entre as 50 cidades do Estado campeãs em geração de emprego no mês de outubro.

O estado de São Paulo criou mais de 500 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros 10 meses deste ano.

Por cidades ficou assim: Suzano (101), Mogi (139), Ferraz (126) e Itaquá (181).

Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de novembro de 2024 a outubro de 2025), foram 348 mil oportunidades. Só no mês de outubro, o saldo foi de 18,5 mil novos postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,12% em outubro, 3,51% no acumulado do ano e 2,4% no acumulado de 12 meses.

“Estamos nos aproximando do fim de 2025, um ano em que conseguimos manter as boas notícias para o trabalhador paulista em diversos setores da economia”, afirma o governador Tarcísio de Freitas.

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais criou vagas em outubro – total de 23.449 postos. Dentro do setor se destacam Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (14.516), Atividades Administrativas e Serviços Complementares (11.490), Transporte, armazenagem e correio (5.712) e Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3.192).

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas vem em seguida na criação de vagas em outubro: 3.155.

Salário médio

Em outubro, o estado de São Paulo teve o segundo maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.597,98, ficando atrás do Distrito Federal (R$ 2.678,86) e seguido por Santa Catarina (R$ 2.361,18) e Rio de Janeiro (R$ 2.288,47). O salário de admissão de São Paulo é 13% maior que do Brasil (R$ 2.304,31). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.446,72).