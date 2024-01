'Suzano Mais Emprego' oferece 517 vagas para 103 funções diferentes

Aqueles que buscam uma oportunidade de trabalho neste início de ano podem contar com o suporte do projeto "Suzano Mais Emprego", cujas vagas foram atualizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego nesta terça-feira (09/01). Ao todo, são 517 oportunidades destinadas a 103 profissões diferentes, com destaque para as funções de auxiliar de restaurante, operador de teleatendimento e operador de telemarketing ativo, com 100, 70 e 30 vagas ofertadas, respectivamente.

Os detalhes referentes ao nível de escolaridade, atribuições e exigências podem ser visualizados no site suzanomaisemprego.com.br. Dentre outros segmentos contemplados, também há um número expressivo de vagas para vendedor (21), atendente central de telemarketing (12) e auxiliar de serviços gerais (8). Para motorista de caminhão e pedreiro, sete vagas estão sendo ofertadas, e outras seis estão destinadas para os cargos de recepcionista atendente, eletricista, assistente administrativo e auxiliar administrativo.

Há uma extensa lista de funções que disponibilizam cinco vagas para candidatos que cumprem os requisitos exigidos. São elas: ajudante de obras, sinaleiro, apontador de obras, analista de tráfego, coordenador de serviços, mecânico de automóveis, sinaleiro líder de equipe, operador de pá carregadeira, operador de rolo compactador e operador de retroescavadeira, entre outros.

Ao longo do ano passado, o projeto "Suzano Mais Emprego" colocou à disposição 2.487 vagas, recebendo 6.592 currículos e realizando 6.140 encaminhamentos às empresas. O trabalho contribuiu para o saldo final positivo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontou ganho de 2.260 postos de trabalho em 2023.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, afirmou que as oportunidades oferecidas neste momento podem garantir novas perspectivas profissionais para muitos munícipes. "Neste início de ano, há uma busca grande por novas possibilidades no mercado de trabalho ou mesmo o primeiro emprego. A prefeitura tem dado um grande suporte com o projeto 'Suzano Mais Emprego', que tanto beneficia os moradores e a economia do município", destacou o titular da pasta.