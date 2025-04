Suzano Mais Emprego oferece mais de 600 vagas em diferentes áreas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou nesta sexta-feira (25/04) que a plataforma Suzano Mais Emprego (www.suzanomaisemprego.com.br) está com mais de 600 vagas abertas em diversas áreas.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão 77 vagas em um supermercado, 60 em uma loja de artigos em geral e dez em um hospital do município. O setor industrial também conta com oportunidades de emprego, com destaque para 50 de ajudante geral e três para auxiliar de produção.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem acessar o site oficial www.suzanomaisemprego.com.br, realizar o cadastro gratuito e se candidatar às vagas de acordo com o perfil profissional. A plataforma é atualizada frequentemente, com novas vagas adicionadas conforme a demanda das empresas cadastradas.

Segundo o secretário Mauro Vaz, a iniciativa faz parte da política pública da atual gestão voltada à valorização do trabalhador e ao fortalecimento do mercado local, facilitando o acesso da população a oportunidades formais de emprego. “O Suzano Mais Emprego é uma ferramenta fundamental para conectar quem está em busca de uma oportunidade com as empresas que precisam contratar. Estamos ampliando as possibilidades para a população e fortalecendo o desenvolvimento da nossa cidade por meio do acesso facilitado ao emprego formal”, afirmou.