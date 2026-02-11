Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 11 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano mantém serviços essenciais e divulga programação completa de Carnaval

Unidades de saúde, segurança, trânsito, zeladoria e equipamentos de lazer funcionarão normalmente

11 fevereiro 2026 - 17h02Por Fernando
'Folia no Parque' terá atrações gratuitas a partir desta sexta-feira (13/03)'Folia no Parque' terá atrações gratuitas a partir desta sexta-feira (13/03) - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais durante o período de Carnaval. Haverá ponto facultativo na segunda e na terça-feira (16 e 17/03) e até as 12 horas de quarta-feira (18/02), quando o expediente administrativo será retomado. Permanecem em funcionamento os atendimentos de urgência e emergência na saúde, os serviços de segurança, trânsito, zeladoria urbana, coleta de lixo, feiras livres e equipamentos de lazer e cultura.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã atuará de forma ininterrupta, com monitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI), patrulhamento preventivo e atendimento a ocorrências. A Guarda Civil Municipal (GCM) pode ser acionada pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. A Defesa Civil atende pelo número (11) 4748-5394. As demandas relacionadas ao trânsito seguem sob responsabilidade da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, pelo telefone (11) 4746-1166.

Na área da saúde, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também funcionam 24 horas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu (rua Guarani, 200 – Jardim Revista), o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 – Vila Costa) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.

As feiras livres ocorrerão normalmente, assim como os serviços de zeladoria e coleta de lixo. Os cemitérios São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) e São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) funcionarão das 8 horas às 17h30. O Velório Municipal (rua José Guilherme Pagnani, s/n – Vila Figueira) atenderá das 6h30 às 16h30.

Lazer 

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) permanecerá aberto das 6 às 18 horas, com quadras de futsal e basquete, pistas de caminhada e ciclismo, Suzano Skate Park, playground, entre outros. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica ao lado (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador), funcionará das 8 às 17 horas, com espécies floríferas e frutíferas, meliponário (local com colméias de abelhas sem ferrão), jardins, orquidário, PlayPet (local para atividades voltadas aos cães) e espaço para visitação.

Também estará aberto o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc, das 7 às 19 horas. O espaço abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa e área de conservação ambiental com 1,7 milhão de metros quadrados.

Programação cultural

A Secretaria Municipal de Cultura promove a programação “Folia no Parque”, com várias atrações gratuitas abertas a todo o público. Já nesta sexta-feira (13/02), às 19 horas, ocorre a final do Concurso de Marchinhas no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro).

No sábado (14/02), no Parque Max Feffer, haverá aula aberta de ritmos brasileiros, das 10 às 12 horas. Das 13h30 às 15 horas ocorrerá o concurso de fantasias infantil (3 a 11 anos), com inscrições no local entre 11 e 13 horas. Às 15 horas haverá apresentação da Bateria Show da Escola de Samba Leandro de Itaquera e, às 16 horas, a Bateria Show da Unidos do Peruche.

No domingo (15/02), a programação começa às 10 horas com aula aberta de ritmos brasileiros. Do meio-dia às 13h30 haverá apresentação do DJ André Barbosa. Às 13h30 ocorre o concurso de fantasias a partir de 12 anos, com inscrições das 11 às 13 horas. Às 15 horas haverá show com Natalie e Banda e, às 16 horas, apresentação da Bateria Show da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé.

Na terça-feira (17/02), as atividades acontecem no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer, com a Micareta Rockblock, às 15h30, e o Swingueira Samba Show, às 16h30. Durante todos os dias de programação no parque, o público poderá aproveitar a praça de alimentação e a Feira Afro das 10 horas às 18h30, além de brinquedos infláveis das 10 às 15 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM apreende cerca de meio quilo de drogas no Jardim Alterópolis e no Jardim Cacique
Cidades

GCM apreende cerca de meio quilo de drogas no Jardim Alterópolis e no Jardim Cacique

Vereadores de Suzano participam de anúncio de empresa contratada para realizar coleta de lixo
Cidades

Vereadores de Suzano participam de anúncio de empresa contratada para realizar coleta de lixo

Adilson Horse destina mais de R$ 1,5 milhão em emendas para Suzano
Suzano

Adilson Horse destina mais de R$ 1,5 milhão em emendas para Suzano

Cristiano Homan é eleito novo presidente da ACE Suzano
Suzano

Cristiano Homan é eleito novo presidente da ACE Suzano

Ferraz é selo ouro no Compromisso com a Alfabetização pelo segundo ano consecutivo
Cidades

Ferraz é selo ouro no Compromisso com a Alfabetização pelo segundo ano consecutivo

Secretaria de Transporte garante educação para o trânsito durante volta às aulas
Cidades

Secretaria de Transporte garante educação para o trânsito durante volta às aulas