Suzano mantém serviços essenciais e divulga programação completa de Carnaval

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais durante o período de Carnaval. Haverá ponto facultativo na segunda e na terça-feira (16 e 17/03) e até as 12 horas de quarta-feira (18/02), quando o expediente administrativo será retomado. Permanecem em funcionamento os atendimentos de urgência e emergência na saúde, os serviços de segurança, trânsito, zeladoria urbana, coleta de lixo, feiras livres e equipamentos de lazer e cultura.
A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã atuará de forma ininterrupta, com monitoramento da Central de Segurança Integrada (CSI), patrulhamento preventivo e atendimento a ocorrências. A Guarda Civil Municipal (GCM) pode ser acionada pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. A Defesa Civil atende pelo número (11) 4748-5394. As demandas relacionadas ao trânsito seguem sob responsabilidade da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, pelo telefone (11) 4746-1166.
Na área da saúde, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também funcionam 24 horas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu (rua Guarani, 200 – Jardim Revista), o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 – Vila Costa) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.
As feiras livres ocorrerão normalmente, assim como os serviços de zeladoria e coleta de lixo. Os cemitérios São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) e São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) funcionarão das 8 horas às 17h30. O Velório Municipal (rua José Guilherme Pagnani, s/n – Vila Figueira) atenderá das 6h30 às 16h30.
Lazer
O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) permanecerá aberto das 6 às 18 horas, com quadras de futsal e basquete, pistas de caminhada e ciclismo, Suzano Skate Park, playground, entre outros. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que fica ao lado (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador), funcionará das 8 às 17 horas, com espécies floríferas e frutíferas, meliponário (local com colméias de abelhas sem ferrão), jardins, orquidário, PlayPet (local para atividades voltadas aos cães) e espaço para visitação.
Também estará aberto o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc, das 7 às 19 horas. O espaço abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa e área de conservação ambiental com 1,7 milhão de metros quadrados.
Programação cultural
A Secretaria Municipal de Cultura promove a programação “Folia no Parque”, com várias atrações gratuitas abertas a todo o público. Já nesta sexta-feira (13/02), às 19 horas, ocorre a final do Concurso de Marchinhas no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro).
No sábado (14/02), no Parque Max Feffer, haverá aula aberta de ritmos brasileiros, das 10 às 12 horas. Das 13h30 às 15 horas ocorrerá o concurso de fantasias infantil (3 a 11 anos), com inscrições no local entre 11 e 13 horas. Às 15 horas haverá apresentação da Bateria Show da Escola de Samba Leandro de Itaquera e, às 16 horas, a Bateria Show da Unidos do Peruche.
No domingo (15/02), a programação começa às 10 horas com aula aberta de ritmos brasileiros. Do meio-dia às 13h30 haverá apresentação do DJ André Barbosa. Às 13h30 ocorre o concurso de fantasias a partir de 12 anos, com inscrições das 11 às 13 horas. Às 15 horas haverá show com Natalie e Banda e, às 16 horas, apresentação da Bateria Show da Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé.
Na terça-feira (17/02), as atividades acontecem no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer, com a Micareta Rockblock, às 15h30, e o Swingueira Samba Show, às 16h30. Durante todos os dias de programação no parque, o público poderá aproveitar a praça de alimentação e a Feira Afro das 10 horas às 18h30, além de brinquedos infláveis das 10 às 15 horas.