Suzano participa de encontro na Cetesb sobre gestão de resíduos

A Prefeitura de Suzano esteve representada nesta terça-feira (02/12) em um encontro técnico promovido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com foco em economia circular e boas práticas de gestão ambiental urbana. Realizado em São Paulo, o evento reuniu autoridades estaduais, técnicos e gestores municipais para debater soluções sustentáveis voltadas ao futuro das cidades.

A comitiva foi formada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; pela diretora técnica da pasta, Solange Wuo; e pela gestora de resíduos sólidos, Giovanna Hamada; e o encontro contou com a presença do presidente da Cetesb, Thomaz Toledo, e do subsecretário de Saneamento e Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Cristiano Kenji Iwai.

Suzano foi destaque nas discussões por seus resultados na gestão de resíduos urbanos, ocupando o 1º lugar no ranking nacional de destinação adequada de lixo, entre mais de 400 municípios avaliados. A colocação foi obtida no Índice de Cidades Sustentáveis do Brasil, organizado pela consultoria Bright Cities, com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

A política pública de Suzano contempla um modelo integrado de coleta seletiva, ecopontos, central de triagem de recicláveis, além dos programas “Caçamba Verde” e “Operação Cata-Treco”, que ampliam o acesso da população aos serviços de descarte correto e promovem a educação ambiental em larga escala.

Durante o encontro, o secretário André Chiang ressaltou que o compromisso com a sustentabilidade é reflexo de planejamento estratégico e diálogo permanente com os órgãos estaduais.

“Estar aqui hoje debatendo economia circular com os principais especialistas do Estado é a prova de que Suzano avançou muito nos últimos anos. Temos programas concretos, resultados mensuráveis e uma população que está cada vez mais engajada nesse processo. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi por apoiar de forma permanente todas as nossas ações e por fazer da gestão ambiental um pilar da administração pública”, declarou.

A cidade também tem se destacado pela ampliação de pontos de coleta, inclusão de cooperativas no processo de triagem, implantação de tecnologias de monitoramento ambiental e pela participação em fóruns nacionais e estaduais de sustentabilidade.

O encontro na Cetesb permitiu o compartilhamento de experiências entre municípios, a construção de novas parcerias com o governo do Estado e o alinhamento das diretrizes com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, reforçando a posição de Suzano como referência no tema.