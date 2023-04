Suzano passa a contar com novo serviço de coleta seletiva

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano deu início ao novo serviço de coleta seletiva, visando recolher os resíduos recicláveis e, posteriormente, os destinar para locais adequados. A iniciativa ocorre em parceria com a concessionária Renova, responsável pela execução dos trabalhos de limpeza no município, e começou a operar na segunda-feira da semana passada (03/04). A ação tem como objetivo atender domicílios, estabelecimentos comerciais e condomínios cadastrados, visando o recolhimento de produtos recicláveis e, assim, garantir uma cidade cada vez mais limpa e organizada.

Durante a atividade, o caminhão de coleta percorreu diversas vias da região central, como a Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro, José da Costa Conceição, Baruel, José Corrêa Gonçalves, Campos Sales, Felício de Camargo, José Garcia de Souza, Nair Ferreira Martins, entre outras. A atividade acontece sempre às segundas, terças e quartas-feiras, sendo que mais informações sobre o serviço podem ser obtidas no número 0800-029-2022. Todo o material recolhido é direcionado a Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence), localizada no Jardim Colorado.

Os materiais recicláveis são divididos em papel, plástico, metal e vidro. Desse modo, são recolhidos pelas equipes jornais, revistas, caixas de leite e sucos, papelão, cadernos, embalagem de ovos, folhas de rascunho, listas telefônicas, garrafas de água, baldes, copos descartáveis, embalagens de produtos de limpeza e higiene, sacos plásticos, latas de alumínio e aço, parafusos, objetos de ferro cobre e zinco, garrafas e cacos de vidro, recipientes de alimentos e frascos de limpeza.

Já os resíduos que não são atendidos pela coleta convencional e seletiva podem ser descartados nos quatro ecopontos localizado no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183), no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), no Cidade Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553) e na Vila Figueira (rua Afonso Nícola Redondo, s/n), todos à disposição gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, exceto feriados.