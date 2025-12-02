Suzano realiza 1ª edição do Fórum Regional da Juventude

A Prefeitura de Suzano realizou nesta terça-feira (02/12) a primeira edição do "Fórum Regional da Juventude" no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro. O encontro reuniu representantes do Poder Público, especialistas e jovens suzanenses em uma manhã dedicada ao debate sobre políticas públicas ao público jovem - tema fundamental para o desenvolvimento regional e para a construção de novas perspectivas para as próximas gerações.

O evento marcou a segunda rodada de palestras do Estado de São Paulo, sendo Suzano a primeira cidade da região a receber a iniciativa, e teve a participação do prefeito Pedro Ishi e do secretário municipal de Governo, Alex Santos, entre outras autoridades.

Com palestras do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, e do coordenador estadual da Juventude da Secretaria da Justiça e Cidadania e presidente do Conselho Estadual da Juventude (CEJuventude), Juliano Borges, o fórum se consolidou como um espaço de intercâmbio de conhecimento e apresentação de ideias que podem contribuir diretamente para o futuro do município e de toda a juventude paulista. “A juventude tem sido protagonista na pauta ambiental, e encontros como este reforçam a importância de pensar políticas públicas que unam sustentabilidade, inovação e participação social”, afirmou Ashiuchi durante sua fala.

O coordenador Juliano Borges também destacou a relevância da iniciativa no contexto estadual, ressaltando que Suzano demonstra protagonismo ao sediar o evento. “Estou aqui compromissado com a política de juventude. Eu venho para um espaço desse pensando em transformar uma política de governo em uma política de Estado sob a liderança do grande estadista que é o governador Tarcísio de Freitas. Quando ele assume, ele pede para que a gente crie uma agenda que potencialize a nossa juventude, que dê a ela habilidades para que possa desenvolver, crescer e impactar a vida do jovem e a de outros. É isso o que estamos fazendo”, disse.

“Este fórum mostra que a juventude tem voz e quer participar das decisões que moldam o futuro da nossa região. É gratificante ver tantos jovens reunidos para aprender, debater e construir juntos novas perspectivas para Suzano”, destacou o presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luís Bom Fim.

Alex Santos reforçou a importância de manter o diálogo ativo com os jovens de Suzano e da região. “O fórum nasce como um marco para consolidar políticas públicas que escutam os jovens e os colocam no centro das decisões. Quando a juventude participa, a cidade avança - e Suzano mostra mais uma vez que está na dianteira desses debates”, afirmou o chefe da pasta de Governo, responsável pela organização do evento.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o impacto da ação para a formação cidadã e para o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais. “Esse foi um importante espaço para debater políticas públicas voltadas ao público jovem e ao meio ambiente. Estamos falando do futuro da nossa nação. Sou grato a cada jovem que acompanhou as palestras e contribuiu para este diálogo tão necessário”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Ainda participaram do encontro os secretários municipais Afrânio Evaristo da Silva (Gabinete), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), Cíntia Lira (Administração), César Braga (Controladoria), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos). Os vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro, também prestigiaram a iniciativa. Por fim, participou ainda o diretor da Secretaria de Governo, Mário Sumirê.